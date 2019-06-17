【防災零距離】洪水當前，前行定掉頭？

談起香港的災害，一定離不開跟水有關的如風暴引的風暴潮、水浸和山泥傾瀉。而香港人生活繁忙且工作勤奮，很多時候在大雨甚至水浸期間亦會出門上班和上學。如遇上洪水當前，行人或駕駛者應怎樣應變？ 災害風險無處不在，但防災的意識和行動，是人人都能學懂和做到的。「防災零距離」專欄以此為宗旨，由香港賽馬會災難防護應變教研中心撰寫，跟讀者從以往發生過的災難去反思和學習，並集結不同地方和專家的防災知識和經驗，希望讓讀者感到「防災」其實不難，也不是一件遙不可及的事。 【防災零距離】系列四 撰文：香港賽馬會災難防護應變教研中心

去年8月底大埔墟火車站對開馬路，有網民發現南運路路面被泥水浸沒。（‎資料圖片／Tai Po 大埔Fan Si Fan圖片）

雖然未到正值風季的時候，近日大家已受不同程度的暴雨及雷暴影響。早在5月底，新界西在黃色暴雨警告下已發生水浸事故，有村民的家物品被淹，有車被困在水中。去年8月底，黃色暴雨警告下，大埔多區被黃泥水淹沒，大尾篤村馬路的洪水如像急流，場面震撼。

水位6吋深已可令人被困。（資料圖片／鄧詠中攝）

水位6吋深已可令人被困

- 如果洪水迎面而來，應該改變行走方向，盡量遠離洪水，避免在洪水中行走，6吋深的水位已經可以令人不能行走而被困。

- 如在沒有選擇下在洪水中行走，可利用一枝竹竿探測地面情況，以防跌進低於地面的地方或踏上危險的物件。

- 如路上滿佈泥濘，當心行走每一步，因為泥濘是非常滑而令人跌到。

- 遠離電線或電纜。

兩尺深的水，已可以令車輛失控而被沖走。（資料圖片）

駕駛中面對洪水：掉頭

「Turn Around, Don’t Drown（掉頭， 別被淹！）」 是美國國家氣象局教育市民別在水浸中駕駛的口號。原來，看似不太深的水浸情況，兩尺水深足以令車子失控和被沖走。跟據美國疾病管制與預防中心資料，每年在美國因水浸導致的死亡個案，都是發生在被沖走的車輛中。很多個案是由於車子在洪水當前仍然前進而被沖坎所致。所以，駕車時遇上水浸，就應該掉頭離開，不要嘗試在水中駕駛。如洪水從四方湧至，要盡量離開汽車，除非急速嘅洪流而令人無法離開。

在淺積水小心車輛受損而引致潛在危險

倘若車輛在無選擇下需要在淺的積水中行走，理大機械工程學系前工程師盧覺強教路，不應該加快速度駛過，反而要慢慢行駛以減少濺起的水花進入引擎，因為濺入的水可以導致短路和令車輛死火。

家中被水浸影響：留意電器安全

倘若因為洪水而需要暫時撤離住所，要留意以下數點重要的安全提示，尤其是有關觸電的風險。外國每年都有不少因水浸引致觸電而死亡的個案，去年8月在廣東潮州暴雨釀成的水浸，便導致最少四人因觸電而死亡。

- 把電器抬至較較高位置 - 出門前把無需長期開啟的電器（如電視、冷氣、電腦、網絡器）的插頭拔去，如果家居有機會水浸，就要把所有電源包括雪櫃的電源也拔去。 - 盧覺強工程師教路，浸濕了的電器或拖版，如再使用可能會有短路而引致火警的風險，不應該再使用。 - 檢查去水口，確保去水口沒有關上，以確保家中積水可以由去水口流走。 - 留意家中的化學液體（如清潔劑、漂白水）的蓋要蓋好，以防有毒化學液體因水浸而染污整間屋。 - 如有需要，可以把重要文件、藥物紀錄、保險文件或財務文件作電子備份，以免被水浸破。

根據國際上重要的災害數據資源庫Emergency Events Database資料, 在2001-2017間全球有超過96萬人因水浸而死亡，即平均每年有超過6千人。雖然現時在香港因水浸直接導致的傷亡不算常見，但在全球暖化催生極端天氣下，大家可能遇到愈來愈嚴重和頻密的暴雨情況，及早做好預防絕對是需要的。

香港賽馬會災難防護應變教研中心

香港賽馬會災難防護應變教研中心（網頁及Facebook專頁）透過推行多元化的活動，包括專業培訓課程、研究項目、社區教育活動、以及政策交流與學習平台，與社會不同界別的人士、救援人員、學術界及社區伙伴合作，凝聚社會各界力量，共建安全社區。