【防災零距離】群眾聚集兩大危機　要知點應對

災害風險無處不在，但防災的意識和行動，是人人都能學懂和做到的。「防災零距離」專欄以此為宗旨，由香港賽馬會災難防護應變教研中心撰寫，跟讀者從以往發生過的災難去反思和學習，並集結不同地方和專家的防災知識和經驗，希望讓讀者感到「防災」其實不難，也不是一件遙不可及的事。 香港有遊行和集會的自由，除了遊行集會活動，港人亦不時參與大型人多的活動如大型戶外演唱會和文化活動。當群眾投入在活動時，其實當中可能危機四伏，歷史上就曾發生過不少因人群聚集失控而導致的意外和悲劇。教研中心希望跟大家回顧數宗嚴重的人群聚集意外事故，以及其預防及自救方法。 【防災零距離】系列三 撰文：香港賽馬會災難防護應變教研中心

每年有過百萬來自世界各地的伊斯蘭教徒前往聖城麥加朝聖。（視覺中國圖片）

近年最嚴重人群踩踏事件：2015麥加人踩人 超過2千人死亡

很多伊斯蘭教徒認為一生中最少需要有一次親身前往聖城沙特阿拉伯麥加朝拜，每年大約8至9月，都會有過百萬來自世界各地的伊斯蘭教徒前往麥加朝聖。2015年9月24日朝聖期間，兩群來自不同方向的群眾在進入一條橋的時候發生推撞，繼而發生人踩人事件，導致超過2,000人死亡。

2014年12月31日跨年夜，在上海黃浦區外灘陳毅廣場的台階處發人群踩踏事故，造成36人死亡及多人受傷，當中很多是年輕的學生。1993年12月31日晚上，香港蘭桂坊大約有2萬人聚集倒數慶祝，在約零時10分時，人群情緒高漲並開始失控，有人開始噴灑飲料和焚燒報紙，有人先跌倒，之後人群就像骨牌般被撞跌倒地，當時後面的人群不知道有人跌倒而繼續前行，加上威靈頓街的人群仍不斷湧入，最後發生倒下的人被多人壓著的情況，多人因窒息缺氧而面部發紫，最後造成20人死亡和63人受傷，救護員於大約5分鐘到達現場，但部分人已毫無知覺。事件後，政府進行了調查並推行多項大型活動人流管理的措施。

在1993年蘭桂坊慘劇後，警方每逢大節日，都在蘭桂坊實施人流管制。（資料圖片）

人群踩踏事故的最致命點：窒息

當人被踩踏時會導致創傷，但原來，人群踩踏事件的最常見死因並非因為外創造成，而是由窒息引致的死亡。當人被踩踏時，胸部會被受重壓而不能擴張吸氣，導致窒息而死亡。當6至7人推向同一方向時，能製造出高達1千磅的壓力，這種足以彎曲鋼製欄杆的力量無論是來自單一方向或四方八面的人流，都足以致命。

防備方法及在人群中遇上推撞的應變

要安心又安全參與大型群眾聚集的活動，以下有幾點由美國疾病控制與預防中心的建議：

1. 若在前行中開始感到被推撞，不要嘗試對抗阻力或加快腳步，這樣可能會令自己跌倒而被壓住。如在前行中被推前，應保持鎮定，順著前方斜角方向繼續前進至出口處離開。

2. 如果被推撞，用手保護自己的頭和胸部，動作就像打拳一樣，這樣能保護最易受力而致命的部位，步行時要踏實穩步。

3. 如跌倒在地上，把身體卷成球狀般，這樣能保護最易受力而致命的部位，可以時便盡快站起來。

4. 到達活動場地後，先留意不同出口的位置。

5. 另外，如看見可疑滋事者或有意施襲者，立即報警和通知在場的保安人員。

中暑是繼人踩人後在群眾聚集時的另一大致命危機

如果群眾聚集活動在夏天進行，中暑將會是另一個的危機。1985年的麥加朝覲便有2,000宗中暑個案，超過一半死亡。而每年夏季在日本舉辦的祭典，都有不少中暑個案需要緊急送院處理。所以，如果大家有機會在炎熱下參與大型及多人的活動，要帶多點水並留意自己的身體壯況，不要到最後支持不了才退出，輕微感到不適便要離開了。

夏季在日本各處都有不同的祭典，曾經出現不少緊急中暑個案。(取自官方網頁圖片)

香港賽馬會災難防護應變教研中心

香港賽馬會災難防護應變教研中心（網頁及Facebook專頁）透過推行多元化的活動，包括專業培訓課程、研究項目、社區教育活動、以及政策交流與學習平台，與社會不同界別的人士、救援人員、學術界及社區伙伴合作，凝聚社會各界力量，共建安全社區。