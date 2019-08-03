【旺角遊行】獲批路線人車爭路　搞手批「無警時分」　警：已協調

由網民發起「旺角再遊行」今日下午3時起開始，由於遊行人數眾多，令由定只有10多分鐘的路程延至兩小時依然未完成，有跟從大會所定路線而行的市民，途經與警方協調的奧海城海庭道時，路面仍有多架貨車進出，途中未設有警方路障及警員協調，市民要貼近大貨車而行，險象環生。遊行不反對通知書申請者批「無警時分」再現，質疑警方是否罷工，令市民危險。 《香港01》就上述問題警察公共關係科查詢，部門解釋遊行路線只包括海庭道部份路線，明白到剛才情況有點混亂，現時已經回復正常，強調已加派警員處理並會跟進事態發展。

有跟從大會所定路線而行的市民，途經與警方協調的奧海城海庭道時，路面仍有多架貨車進出，途中未設有警方路障及警員協調。（鄧穎韜攝）

網民發起的「旺角再遊行」至今已進行超過2小時，由於人流眾多，原定只有10多分鐘的路程，至今仍然繼續，部份人士未有依從路線走到彌敦道一帶遊行，並已走到尖沙咀一帶進行活動。另一邊廂，一班隨大會原定路線而行的遊行人士，跟據與警方洽談的路線，由晏架街公園出發，遊行至大角咀南櫻桃街公園，即近奧海城二期，可是，現場所見，道路未有封閉，大型車輛依舊進出，路面仍有多架貨車進出，市民要隔著大貨車而行，險象橫生。

現場所見，原定遊行路線的途中未見有警員協調及封路，相信部份司機對路面情況，令有人車爭路發生，現時只有活動糾察指揮交通，此外，有部份人士早已「離隊」走到彌敦道一帶遊行，並已到達尖沙咀。《香港01》就著上述問題警察公共關係科查詢，部門解釋遊行路線只包括海庭道部份路線，明白到剛才情況有點混亂，現時已經回復正常，強調已加派警員處理並會跟進事態發展。

「旺角再遊行」今日下午舉行。（梁鵬威攝）

「旺角再遊行」遊行申請人伍永德表示，現時遊行路線仍有糾察維持秩序，對於現場部份路線出現人車爭路，伍表示有留意到海庭道一帶的路線「兩邊都有車，真係會有可能受傷，我哋會再同警方跟進」強調交通協調為警員負責，並非只為承諾，又指早前負責警司表示會跟交通部同事部署，但未有提及過確實做法為何。

有遊行人士未有跟從原定路線走到彌敦道一帶遊行。（高仲明攝）