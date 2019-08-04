【將軍澳遊行】沿途有多個商場　將軍澳廣場：如無罪案將拒警進入

網民發起今日（4日）將軍澳集會及遊行，已獲警方發不反對通知書，警方將在將軍澳實施特別交通安排。遊行路線由寶林至單車館公園，區內的大型商場調整保安安排，其中鄰近單車館公園的將軍澳廣場，管理公司前日（2日）發出予住客、商戶和顧客的告示，稱會加強保安協助疏導人流。 有鑑沙田新城市廣場上月讓警方入來而引發商場警民衝突，將軍澳廣場強調如非有罪案發生，「將不會同意警方進入商場範圍」。記者以顧客身份查詢遊行路線上的其他商場，包括與新城市廣場同一業主的東港城，以及恒基新都城，兩商場均稱會加派保安，並不會主動要求警方協助。

將軍澳廣場日前已發通告向商戶提及對明日大遊行的安排。（讀者圖片）

《逃犯條例》引發的示威浪潮未息，近兩個月來幾乎每個周末都有集會和遊行，且都乎爆警民衝突，警方多次在民居發放催淚彈。今日可算是將軍澳首次大遊行，區內的大型商場早作準備。以將軍澳廣場為例，管理公司發出告示，稱會加強管理人手，將有特別措施協助疏導人流。

告示指，如遇到警務人員要求進入商場執法，管理人員會即時與警方溝通；如非有罪案發生，不會同意警方進入商場範圍，以免影響場內活動，強調會以商戶、住客、訪客及員工安全為首。商場又提到，將為有需要人士提供適切協助，包括急救用品及飲用水等。

將軍澳廣場表明，若非有罪案發生，會拒絕警方進入商場。（資料圖片）

蔚藍灣畔亦有貼出告示，提及或會暫停部分升降機。（讀者提供）

新都城設24小時公用通道 警員可進入巡邏​

另外，坑口站上蓋蔚藍灣畔客戶服務處則安排住戶於特定出入口上落，並指會與警方保持緊密溝通，會因應確切情況而制定安會應對措施。《香港01》記者以顧客身份向東港城部查詢，職員表示明日將加派保安人手巡邏，在正常情況下，不會主動要求警方內進介入；新都城管理處則說會加派人手協助，由於部份地段為24小時公用通道，警員可於地段巡邏，若有警員到場內執勤，保安部會先上前了解。

領展旗下的TKO Gateway，領展方面回覆指，商場會就不同的情況作持續評估，大原則是首要考慮顧客和租戶的安全。發言人指，目前所見，位於區內的領展旗下商場今日會照常營業，以及按需要加派員工當值。此外，對於個別商場的公用地方並無管理權，商場職員會按照相關法規及契約要求行事。

明日將舉行將軍澳遊行。（資料圖片）

另外，港鐵寶琳站、坑口站、將軍澳站一帶的道路或隨時封閉，部份單車徑亦會在中午12時起封閉。