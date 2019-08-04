張建宗網誌讚揚消防和救護隊伍訓練有素　需持續招聘應付長遠需要

政務司司長張建宗網誌以「優化消防救護服務 應對挑戰 與時並進」為題，談及本港消防和救護隊伍訓練有素、裝備優良；他指，隨着本港人口高齡化，消防處於2018年接獲的緊急召喚，較2009年上升16%；而2018年的救護召喚亦較2009年增加22%，需要持續招聘「新人」加入，以應付社會的長遠發展需要；他指，今年消防處則預計招聘819名人員。

(政務司司長網誌圖片)

張建宗指，隨著社會變遷，以及本港面對人口高齡化，消防和救護人員面對不少挑戰，社會對消防處的服務需求預期將會增加；消防處接獲的緊急召喚，由2009年的104,459宗增加至2018年的121,164宗，上升16%，而救護召喚亦由2009年的659,289宗增加22%至2018年804,685宗。

張指，消防人員於2018年回應樓宇火警召喚及緊急救護服務召喚的達標率，均較服務承諾的92.5%為高；消防處每天亦平均提供超過1 600次「調派後指引」服務，約佔所有緊急救護召喚的九成。

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他指，為應付社會的長遠發展需要，需要持續招聘「新人」加入，2018年，消防處聘請627名消防及救護職系人員，今年消防處則預計招聘819名人員。