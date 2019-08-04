【港島西集會】催淚彈射入屋苑平台　15樓住戶投訴：2歲女淚不止

反對《逃犯條例》修訂風波持續，港島西今日（4日）下午有市民集會，要求政府回應民間五大訴求。集會進行到接近7時許，部分示威者開始「行街」步出馬路，並向東行朝中聯辦前進，佔領部份行車線，並於皇后大道西及的德輔道西對峙；防暴警察隨後展示黑旗警告，其後一連施放多枚催淚彈。 催淚彈的施放地點附近屋苑密集，四周亦有老人院。有附近屋苑的居民亦受影響。家住15樓的馮先生表示，催淚彈射上居住屋苑1樓平台，煙霧進入家中，引致其2歲女兒流淚不止。他更指，不明白為何警方要在附近放催淚彈，「（嗰邊）老人院嚟㗎！」

附近有護老院

大約晚上7時16分，警方已在皇后大道西附近施放數枚催淚彈，街道瞬時煙霧瀰漫。家住皇后大道西409號怡靜花園的馮先生表示，自己當時一家人正在吃飯，忽然聽見砰砰聲，煙霧隨即入屋。

當時他們根本來不及關窗，其2歲女兒不斷流淚。馮先生隨後下樓了解情況，管理員表示有3枚催淚彈射入屋苑一樓平台的花槽，因而15樓亦受到影響。他表示暫時還不知道如何投訴，「我都唔知警察做緊乜？要監察住佢哋！」

馮先生隨後從一樓平台找來一枚疑似催淚彈殘骸，怒斥「仲暖㗎」。他指，發射多枚催淚彈位置，附近是寶安康護老院，有路過女士怒斥「白痴㗎，有老人院㗎！」

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20樓居民遭煙霧兩面夾攻：「成班警察喺度，令我覺得好唔安全！」

同住怡靜花園20樓的李先生表示，自己也受到影響，遭皇后大道西及德輔道西兩邊的煙霧夾攻，「搞到成間屋都係煙！唔帶口罩根本透唔到氣！現在成班警察喺度，令我現在覺得自己好唔安全！」

李表示，附近有老人院，周圍都是街坊，中聯辦在遠處，而早前從港鐵港大站步行回家路上，亦無見到示威者，不明白為什麼警察要在民居施放催淚彈，「好不合理！」