【逃犯條例】示威暴力升級　吳秋北促警方須果斷執法

上周六（3日）下午在晏架街舉行的集會及至櫻桃街公園的遊行，最終演變多區爆發嚴重衝突，多人受傷及被捕。周日（4日）起，戰線延伸至全港多區；周一（5日）的大罷工及集會，最後亦演變成多區的警民衝突，暴力事件愈演愈烈。 警方周日清晨召開記者會，指上周六起部分激進示威者的暴力行動不斷升級，包括擲汽油彈及多處縱火，更出動炮竹等物品攻擊居民。警方又指這些有預謀地刻意將示威行為，伸延至東九龍各處的行徑，已嚴重威脅很多無辜市民的生命安全。 工聯會強烈譴責暴徒圍攻多間警署，要求港府和警方嚴正執法，恢復社會秩序。工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北表示，警方只採取驅散示威者策略過於保守，必須果斷執法，要以雷厲風行手段拘捕違法者，才可收阻嚇作用。

吳秋北(中)表示，警方必須果斷執法，要以雷厲風行手段拘捕違法者，才可收阻嚇作用。(資料圖片)

香港人享有示威及集會自由，但激進的違法行為，尤其衝擊繼續惡化下去，後果可謂不堪設想。

民意要認清目標

自七一立法會大樓嚴重衝突後，廣大市民普遍認同，不能夠令香港繼續朝向暴力的方向走，可惜過去一個多月每當遊行和集會後，大多數都會出現衝擊等嚴重事件，而部分示威者採取暴力行徑亦不斷升級。包括有人以大型彈射裝置投擲磚頭等雜物，並且在縱火後把燃燒中的雜物，推向警方防線；昨日的示威過程中，更有示威者將雜物扔到輕鐵路軌中、在多個警署縱火。隨著手段不斷升級，造成人命傷亡的風險亦不斷提高。

周一的示威中，有示威者沙田警署門外放火，火勢非常猛烈。（盧翊銘攝）

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吳秋北：武力襲擊嚴重挑戰法治

政府今日（6日）凌晨亦發表聲明，指示威者堵塞紅磡海底隧道、龍翔道等主要幹道，在多個港鐵車站故意阻礙列車服務，違法堵路活動擴至港九新界多個地區，加上有計劃地衝擊政府總部及不同地區的警署、破壞警車、襲擊警務人員，甚至縱火。

政府形容，上述行為剝奪其他市民上班的權利和日常生活的自由、嚴重影響經濟活動，其逐步擴散及急劇升級的暴力亦令人髮指，正將香港推向極為危險的邊緣。

工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北指出，從最近激進示威者的行為，是非黑白可謂一眼看到，現在連串攻擊警署的行為，並非純粹包圍表達訴求，而是有組織、以升級的武力襲擊，是嚴重挑戰香港法治。

他呼籲警方要嚴正執法，只採取驅散示威者策略過於保守，必須要以雷厲風行手段拘捕違法者，才可收阻嚇作用。