【港島示威】示威者佔告士打道封紅隧　王宗堯不介意受阻：幾安全

反對《逃犯條例》修訂風波持續，港島西今日（4日）有市民集會，要求政府回應民間五大訴求。集會進行到接近7時許，部分示威者開始「行街」步出馬路，一路向東行。未到9時，有示威者衝出告士打道，並在天橋附近設置路障。 警方在晚上近9時公布，示威者堵塞告士打道及紅磡海底隧道港島出入口，現場交通非常擠塞，亦對緊急服務造成嚴重影響。 有示威者在告士打道設置路障，在銅鑼灣搬來鐵馬及竹枝等，堵塞道路，現場交通十分擠塞。有的士及私家車塞在示威人群中，示威者讓出一條小路給車輛通行。

藝人王宗堯。(香港01直播截圖)

任何方法都是一種方法

香港01記者在告士打道行車路上見到藝人王宗堯，他正駕車經過，座駕亦受示威者堵塞路面影響而被困，他表示已經阻塞了約20分鐘左右。

不過，他不覺得示威者行為擾民，稱沒有人打車、燒車，亦沒有追打市民，「幾安全」。

對於有市民認為示威者的做法無法達致目的，他表示：「兄弟爬山，大家都做緊自己嘢。在政府唔回應市民的情況下，任何方法都是一種方法。」他又關心周圍正在設置路障的示威者，「（你們）食咗飯未呀？」

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示威者稱不想與民為敵

在晚上約9時，示威者再次上演堵塞紅隧快閃行動。示威者陳先生表示，明白有關行動必定對民生有影響，但希望透過行動令更多人關注事件。他說，警民衝突已到樽頸位，必須在民生方面有突破，強調不是要與民為敵。

他指，因警方在西環施放催淚彈，他不想與防暴警察對峙，故乘搭地鐵到銅鑼灣增援。

港島西集會於下午5時左右開始，其後7時左右示威者開始「行街」步出馬路，並向東行朝中聯辦前進，佔領部份行車線，並曾於7時16分左右，在皇后

警方：對緊急服務造成嚴重影響

大道西及的德輔道西與警方對峙，警方出黑旗警告後釋放數枚催淚彈。晚上接近9時，示威者到達銅鑼灣附近馬路聚集，並且衝出告士打道，及後於天橋處設置路障。

晚上8時55分左右，有示威者在銅鑼灣搬來鐵馬及竹枝等，堵塞道路，現場交通十分擠塞。有的士及私家車塞在示威人群中，示威者讓出一條小路給車輛通行。

警方指，有示威者堵塞告士打道及紅磡海底隧道港島出入口，現場交通非常擠塞，亦對緊急服務造成嚴重影響。現時由西向東的過海車龍，已伸延至灣仔入境事務大樓外。

警方警告，示威者立即停止堵路等違法行為，示威者在表達自己訴求的同時，亦需尊重其他市民的權利，呼籲市民避免前往該區，以及留意最新交通情況。

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