【8.5罷工】馬會CEO應家柏致函員工：尊重同事參與罷工決定

反對《逃犯條例》風波持續，繼多次遊行示威活動後，有網民發起周一（5日）全港三罷活動，通過罷工、罷市、罷課迫使政府回應五大訴求。香港賽馬會行政總裁應家柏今日（4日）向員工發信，表示尊重馬會同事想以罷工方式表達訴求的決定。

應家柏(右)致函馬會員工，表示尊重他們參與罷工的決定。(馬會圖片)

指馬會尊重言論自由

應家柏在信中表示，賽馬會尊重言論自由，願意傾聽，並可以接納不同聲音，因而尊重有同事希望通過參加罷工的方式表達意見。他亦表示，員工亦要尊重選擇明天返回機構工作的其他同事。

賽馬會行政總裁應家柏出員工信，表示賽馬會希望令社會變得更好，互相信任及尊重非常重要，他表示尊重明日有同事以罷工方式表達訴求。（資料圖片/盧翊銘攝）

關心近來香港局勢發展

應家柏表示，自己非常關心近來香港的局勢發展，認為社會分化對相關長遠利益有害。他認為，自己是馬會的行政總裁，亦是馬會其他僱員的同事，希望無論時局如何，大家需要保持團結，同時亦要尊重同事有不同意見。

他強調，馬會並不是以商業利益為目的，而是希望令社會更好。

應家柏並表明，互相的信任及尊重，不僅有利於個分支、部門及個人在公司運作時合作，也是開啟對話、尋找解決之道的重要基礎。