【8.5罷工】市民旺角麥花臣集會　申請人：以和諧方式表達不滿

反對《逃犯條例》修訂風波久未平息，民間今日（5日）發起「三罷」（則罷工、罷市、罷課）及多區集會，冀迫使政府回應五大訴求。下午二時許，旺角麥花臣球場聚滿約近千名穿黑衣的市民，看台位置變得水泄不通，市民在汗流浹背下需坐在球場中。 集會申請人斥特首林鄭月娥一直無回應市民提出的五大訴求，因此願站出來集會表態。他又指，集會的不反對通知書時間至傍晚5時，他會按警方要求在這段時間內盡力維持一個和諧的集會。

旺角麥花臣球場是8月5日罷工的其中一個集會地點。（陳倩婷攝）

屯門、金鐘、旺角、黃大仙、大埔及沙田集會已獲發警方不反對通知書，令「三罷」行動蔓延多區。集會地點之一旺角麥花臣球場因音響問題，延至下午1時40分才開始集會，市民手持「三罷及反送中」海報，高呼「黑警可恥」」、「光復香港、時代革命」、「何君堯、黑社會」等。

旺角麥花臣遊樂場集會申請人陳旻羲在集會前表示，集會的主題「全港三罷、七區開花」，他斥責林鄭政府未有回應市民的五大訴求，雖然未知市民是否全部都是罷工後過來參與集會，但認為站出來的市民都是想以人數跟林鄭說，市民不滿意林鄭今早記者會的說法。

他透露今日的集會是由網民發起，他協助申請不反對通知書，集會時間至下午五時。他強調集會無大台，他們會按警方要求在這段時間內盡力維持一個和諧的集會。

8月5日，毛孟靜在旺角集會發言時有人揮動美國國旗。（歐嘉樂攝）

有人揮美國旗遭其他市民搶走

立法會議員毛孟靜發言初，詢問現場集會人士：「是否認為特首林鄭月娥今早出來說的都是『廢話』？」不少市民舉手認同。她認為，林鄭以哽咽聲線講話屬偽善，批評其對民意訴求充耳不聞。

發言期間，有戴黑色口罩市民揮動美國旗，市民即高呼「收旗」，毛孟靜也上前理論，問及「係咪要講普通話先識聽？」有人高呼「返大陸啦！」其後有集會人士搶走其美國旗。

這位揮動美國旗的劉先生表示，希望美國參與香港政治，解放香港及實行雙普選，又認為自己只是揮動旗幟，應有表達自由及權利。

不少參與集會的人士都有響應罷工呼籲，從事銀行業的李先生和陳先生透露，他們未有向公司請假便參與罷工，被問到會否擔心被解僱，李先生稱「無得好驚」，又指過去一個多月有參與遊行，但看似無用，因此今日要出來支持香港人所做的事。他強調自己是普通「打工仔」，並非推崇暴力，只是想政府有交代。

對於林鄭失蹤逾10日的首次記者會，李先生完全不接受林鄭的說法，令社會分化的始作俑者是政府而非市民。他坦言不知道罷工後的下一步，只知運動不可以停，直至政府表態。

陳先生是第一次出來參加集會，他稱難預測罷工的作用，但「企咗第一步先，希望有啲改變」；他又指政府要聽人民意見及適當回應，而不是堅持自己的立場。