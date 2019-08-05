【8.5罷工】旺角食肆貼罷市告示　免費派炒飯、飯卷：出一分綿力

反對《逃犯條例》引發歷時近兩個月的示威浪潮，有網民發起今日（5日）全港罷工、罷市、罷課，促請政府回應五大訴求。 《香港01》記者今日上午到旺角鬧市視察，有少量店舖響應罷市；也有店舖鐵閘貼出告示，指因「交通混亂及擠塞」及「保障員工安全」，故今日暫停營業。 另外，有食肆響應罷市，但全日免費供應炒飯、飯卷、冰水及汽水，讓參與集會人士在炎熱天氣下入店內「涼吓冷氣、食個飯」，希望出一分綿力。

「辛安東元祖奶奶雞」負責人馬先生說，支持近月年輕人抗爭行動。 （勞敏儀攝）

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準備食品及飲品供集會人士免費享用

今日下午集會地點之一是旺角麥花臣球場，在附近白布街的「辛安東元祖奶奶雞」在門外貼出告示，指「本店今日響應罷市，但亦希望出一分綿力。本店大門為同路人而開，免費提供食物及飲品，亦歡迎入內休息一下，大家努力向前走。」

負責人馬先生表示，今日特別準備三款炒飯及三款飯卷，另準備至少10箱樽裝水及汽水，讓參與集會人士免費享用。他說，支持近月年輕人抗爭行動，連日電視一系列的抗爭畫面令其難以入睡。他斥政府遲遲不願回應市民訴求，才令事件不斷發酵。

下午集會地點之一是旺角麥花臣球場。 （勞敏儀攝）

部分店舖暫停營業

不過，罷市也需成本，馬先生指每日單是燈油火蠟、人工及租金已達兩萬元，估計今日少賺六、七千元；他亦明白明言支持也會得失部分客人，但認為：「做食肆，你啱食咪食囉！」

此外，有店舖門外貼出告示，不少指因交通問題暫停營業，還有指是因「內部培訓」或直接寫「休息一天」；也有服飾店及金舖在營業時間開始後也沒有如常開店。早前有中資背景的星晨旅遊指今日暫停營業，記者到其旺角分店視察，門外沒有告示，但也沒有營業。