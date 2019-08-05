【8.5罷工】癱瘓交通　工聯會：綁架市民　經民聯：拖垮經濟民生

有市民發起今日（5日）舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並發起不合作運動，包括阻擋港鐵列車車門、慢駛練習出迴旋處等，多區交通受影響。工聯會今日(5日)發表聲明，嚴厲譴責有示威者癱瘓交通，更指責有關行為是「綁架市民」。工聯會呼籲僱主，應體諒因事件而遲到的僱員，並給予酌情彈性安排 。

今早有不少市民響應全港大罷工，以及不合作運動。港鐵荃灣線及觀塘線需要全面停駛，其他路線也多段要暫停服務，地面交通同樣出現大擠塞。工聯會發聲明，嚴厲譴責示威者癱瘓香港交通，並以「激進」來形容該批示威者。

漠視其他市民上班的權利

聲明指，示威者以「粗暴違法手段企圖癱瘓全港交通」，做法是漠視其他市民上班的權利，批評「為達到自己政治目的，不惜綁架市民」。工聯會全力支持特區政府和警方嚴正執法，盡快恢復社會秩序和穩定。

另外，工聯會又呼籲僱主體諒今天因為交通被癱瘓導致上班遲到或受影響的僱員，給予酌情彈性安排；他們又呼籲市民堅守崗位，保持香港正常運作。

8月5日早上，荃灣線列車因不合作運動暫停服務，市民離開車站。（麥凱茵攝）

經民聯亦發聲明，指有示威者今日堵塞交通，癱瘓多項公共服務及交通運輸工具，造成多項主要交通設施無法正常運作，嚴重影響市民正常工作和生活，直接衝擊香港社會正常秩序和經濟活動。經民聯對於激進分子罔顧他人正常工作和生活的權利和自由，以阻礙市民返工、癱瘓交通的極端行動打擊各行各業，損害經濟民生，感到非常憤怒，予以嚴厲譴責。

經民聯認為，全港七百萬市民「同坐一條船」，任何政治紛爭不應破壞經濟發展，累及港人，直指現時香港經濟面臨嚴峻的外圍環境，包括中美貿易糾紛、英國脫歐等環球不明朗因素，極端行為只會影響正常的商業運作，降低市民消費信心，進一步打擊香港經濟，損害香港得來不易的金融中心地位。經民聯呼籲社會各界人士堅守工作崗位，尊重他人權利，顧及廣大市民的福祉，盡快恢復社會秩序及正常運作。

↓工聯會聲明全文↓

【聲明】嚴厲譴責激進示威者癱瘓香港交通 呼籲僱主體諒打工仔「被遲到」

工聯會嚴厲譴責激進示威者借故甚至刻意破壞交通燈訊號及設置路障，發起不合作運動等，用盡粗暴違法手段企圖癱瘓全港交通，令港鐵多條路線受影響或暫停服務，路面交通也受到不同程度的阻礙，令數以百萬計市民的工作及生活受到影響。工聯會對激進示威者漠視廣大打工仔上班權利，為達到自己政治目的，不惜綁架市民，破壞社會秩序，危害香港社會穩定的行為予以最嚴厲的譴責。

工聯會呼籲僱主體諒今天因為交通被癱瘓導致上班遲到或受影響的僱員，給予酌情彈性安排 。

工聯會亦呼籲所有打工仔堅守崗位，特別是公共服務行業，發揮專業精神，繼續服務市民，保持香港正常運作。

工聯會一如既往，全力支持特區政府和警方嚴正執法，盡快恢復社會秩序和穩定。

儘管在前進的道路上，香港會出現這樣和那樣的阻力，但我們相信在強大的祖國的支持下，有維護香港穩定繁榮、愛護香港的廣大打工仔的共同努力，我們堅信，香港一定能夠排除各種干擾，走出困境，重新踏上光明大道！