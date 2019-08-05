【8.5罷工】醫護戴黑口罩、黑絲帶撐罷工　屯院心臟科八成人響應

由反對逃犯條例修訂觸發的風波持續，有市民今天（5日）發起不合作運動及「三罷」，即罷工、罷市、罷課。早前有醫護人員指，由於工作性質，今天未能參與罷工，但會以其他方法表達訴求。今天在不同公立醫院都有醫護人員戴上黑色口罩、繫上黑色絲帶，屯門醫院心臟科醫生黃任匡指，其工作的部門，約有八成醫護繫黑絲帶，逾半戴上黑色口罩。

+ 67 + 66 + 65

今天全港不同公立、私立醫院都有醫護人員藉戴黑口罩及黑絲帶表明心跡，有伊利沙伯醫院醫生透露，今天早上有人派發傳單、絲帶及貼紙。而鄧肇堅醫院有部分護士、物理治療師、職業治療師都戴上黑色口罩。Facebook專頁「HA Secrets」有帖文指，今天在聯合醫院，有貼紙分派在不同更衣室，也有黑絲帶在大堂派發，絲帶都為員工自製。屯門醫院心臟科醫生黃任匡透露，其工作的部門，約有八成醫護繫黑絲帶，六成人戴上黑色口罩。

另外，在廣華醫院的連儂牆上有「搶救香港，刻不容緩」的標語，有聯合醫院資深護師展示員工證，字條也寫上「罷工不罷醫」、「香港人加油」等字眼。有醫護就在字條上寫上「醫護救人，何罪之有?」、「守護良知」、「市民不離，醫護不棄」、「不問政治，只問良知」等字句。