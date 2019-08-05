【8.5罷工】《大公報》記者護受傷行家　擋警推進捉衣領一度被捕

有網民今日（5日）發起罷工，多區演變堵路及警民衝突，防暴警在多處施放催淚彈清場。直至今日晚上10時左右，有警員在深水埗清場時，曾發出多枚催淚彈，並擊中一名實習記者。 不過，救護員為該名記者急救期間，一批防暴警曾向其治理的方向推進，在場記者提醒警員現場有傷者，惟警方仍以盾牌推撞，期間一名《大公報》記者阻檔，防暴警將他按在地上，記者則拉着對方衣領拉扯，警以「懷疑襲警」為由將記者拘捕，他其後獲釋放未有被落案起訴。

《大公報》記者以「懷疑襲警」為由被捕，其後已被釋放，未有被控。（歐嘉樂攝）

在晚上10時左右，一名珠海學院學生、「采風電影有限公司」的實習記者受傷，當時傷者正在基隆內街急救。救護員說，傷者眼鏡被催淚彈擊中，碎片刮傷面部，眼尾角有吋半傷口、流血。

警方曾用盾牌推撞記者

不過，在救治期間，有警員突然進入基隆街，並不斷推進，一度接近受傷記者。期間警方曾高舉黑旗，更作出開槍的姿勢。現場記者見狀後，再次呼叫「有人受傷」，並勸喻警方別開槍。警方離開半分鐘後再衝入內街，並包圍傷者，期間利用盾牌推撞現場記者，期間將一名記者按在地上。

隨後，當傷者送上救護車後，該名記者被警員帶到深水埗警署，他曾高呼：「我保護行家，我無做錯！」

該名大公報記者的頭部及頸部有傷痕。（陳倩婷攝）

以「懷疑襲警」為由被捕

該名被捕記者後證實為《大公報》記者。他進入警署後，相隔約15分鐘後已被釋放。他事後解釋，當時有一批防暴警正向被急救的記者推進，當時他只想保護該名記者。

他說，其中一名警員曾用盾牌碰撞他，其後更打算除下盾牌，疑似想攻擊他，期間他曾捉著警員的衣領，但強調沒有其他動作，但卻以「懷疑襲警」為由被捕。

證實警員未有受傷後被釋放

該名《大公報》記者獲釋後說，經了解後已證實該名警員未有受傷，其後指揮官（大sir）向他道歉，並未有控告他。

他說自己應該沒有受傷，警方則向他稱事件只是一場誤會，只是被制服在地上時曾感到呼吸困難。不過，就現場所見，他的頭部及頸部均有傷痕。