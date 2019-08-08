【逃犯條例】海港城表明拒警進商場　網民取消今晚「和理遊」活動

反對《逃犯條例》修訂引發的風波持續，有網民發起今日到尖沙咀海港城「和理非Happy Hour」的活動，呼籲市民今晚一同逛街，希望藉不合作運動癱瘓商場運作，以迫使商界同向政府施壓。 不過，海港城在商場內貼出告示，表明除非有罪案發生，否則「警察請勿進入」。發起活動的網民今日凌晨隨即在連登網站宣布，有見海港城已就應對警方作出表態，決定取消今晚的活動。

海港城在商場內貼出告示，表明除非有罪案發生，否則「警察請勿進入」。 （綜合情報所facebook圖片）

認為商場已對警方表態

Facebook專頁綜合情報所張貼一張照片，顯示海港城商場內有一張告示，寫有「我們盡力確保場內顧客安全。除非有罪案發生，警察請勿進入。」帖文認為，海港城的告示十分好，能真正保障到顧客安全，感謝商場與香港人同行，「一同守護我地引以為傲既（嘅）海港」。《香港01》正向海港城方面了解。

發起「和理遊海港城」的telegram團隊今日凌晨時分發出帖文，指有見海港城已就應對警方作出表態，加上接受了向網民的意見後，決定取消今晚的活動，認為達到部分「為勇武打氣」的目的。

網民取消今晚「和理遊海港城」的活動。 （資料圖片）

千人堵稅局僅數人現身

早前有網民發起「和理遊海港城」的「SUMMER HAPPY HOUR」活動，自稱是一名零售業的後勤員工，近期事件令公司不少商店無法做生意，其老闆斥事件令他虧損不少，向員工了解有何解決方案。該名網民認為商家十分現實，如遭受損失就必會向政府施壓，因此希望發起活動，呼籲市民到海港城逛街，以癱瘓商場運作，令商家可以損失一晚的營業額。

至於為何選擇海港城，該網民稱因逛海港城者不少是內地旅客，可以加強與內地人溝通。

昨天網民亦曾發起「千人堵塞稅局」行動，惟最後未見大批人出現，只有零丁數人，網民及後稱因宣傳不足，取消堵塞稅局行動。