公屋平均輪候時間5.4年　稍縮短一個月　公屋聯會擔心或再攀升

房屋委員會公佈最新公屋輪候數字，截至今年6月底，一般申請者的平均輪候時間為5.4年；而申請宗數則共有25.61萬宗。輪候時間雖然由早前公布5.5年歷史高位略為下跌，但仍繼續偏離距離政府「3年上樓」目標。

根據最新數字，一般申請者的平均輪候時間現為5.4年。（資料圖片）

非長者一人申請 宗數較去年少

根據房委會數字，截至今年6月底，約有14.79萬宗一般公屋申請，非長者一人申請個案約10.82萬宗，兩者合共達25.61萬宗，較今年3月時的25.46萬宗申請上升1,500宗申請。當中一般公屋申請宗數上升1,600宗，而非長者一人申請的宗數則下跌100宗。

根據最新數字，一般申請者平均輪候時間為5.4年，較今年3月時的5.5年為低；而長者一人申請者輪候時間則同樣維持2.9年。

1999年輪候時間達6年

根據過往數字，自2000年輪後時間曾經減至5.2年；直至去年6月底，輪候時間又再增至5.3年，創近19年新高，之後輪候時間未有下降。

公屋聯會：難言公屋輪候有改善

公屋聯會指出，輪候時間稍回落至5.4年，較上一季度輕微減少0.1年，但申請宗數較上一季度微升1,500宗。他們說，自去年9月以來，公屋平均輪候時間繼續維持高位，即使稍有微跌，但也難言公屋輪候已有所改善，未來五年公屋平均供應量仍只得1.5萬間，至2022/23年度更下跌至1.3萬間，供求失衡情況仍然嚴峻，擔心未來公屋輪候情況將持續維持高位，再有攀升危機。

聯會又指，最近社會政治氣氛嚴重緊張，民怨已達至沸點，期望政府在新一份的《施政報告》中，在房屋問題上須要作出更大的承擔，包括紓緩基層住屋壓力，增加過渡房屋供應，提供租金津貼等，以回應社會不同群體的住屋訴求。