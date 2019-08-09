【逃犯條例】校友讚教大張仁良「走得前」是「民間教育局局長」

反修例示威浪潮持續，教育大學校長張仁良今日與師生、校友及教職員展開兩場對話，第二場會面在下午六時半舉行，有校友問及校方對五大訴求，如何可為社會降溫意見；亦有談及談及警隊是否專業執法的情況。 有校友則認為張仁良，比港大及中大校長走得更前，為此感到自豪，誇讚張是「民間教育局局長」。

會面中有現職教師的校友認為張仁良比港大及中大校長走得前，為此感到自豪，又誇讚張是「民間教育局局長」。

該名校友指，林鄭指草案「壽終正寢」，但市民不滿意，反映信心危機，詢問校長可否倡議平台，呼籲警方執法克制，或依警察通例執法，令民眾信任，回到街頭以外方式。

他續指，作為教師，對現況感壓力，又提及真道書院助副校長仇警言論，原只限朋友閱讀，但言論流傳出去，卻被特首去信學校指責。

張認為，自己接受不到，明白可能是戲言，但「講者無心，聽者有意」，言行舉止要小心；而且網上是公共空間，一旦有言論流傳出去，會有後果。

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他指，今日有同學問是否明白他們想法，他指自己知道，但自己非政府官員「民間教局局長」，只可以聆聽，為學生提供輔導。

張仁良：教育界需要正能量

他又深信，教育界需要正能量，重申不要再互相指責，是於事無補，重申政府應以最大誠意走出第一步。他又指，法國黃背心事件，政府處理手法可否參考，成立溝通平台是可行，對話、溝通、聆聽最重要「人哋法國兩個月做到，點解香港做唔到？」他指，若有機會見到政府人員，會向他們表達。