【逃犯條例】幼稚園生戲稱擲積木為催淚彈　教大校友稱教學感壓力

反修例示威浪潮持續，教育大學校長張仁良今日與師生、校友及教職員展開兩場對話，第二場會面在下午六時半舉行。 不少校友及畢業生向張仁良問及教學技巧、如何在課堂保持中立，有校友更稱，有幼稚園生在校內玩積木及擲積木時，戲稱為擲催淚彈，坦言不知如何介紹警察角色，教大副校長（研究與發展）呂大樂指，「幫到佢會唔會係消防員？」此外，亦有正在實習的教大學生稱，當現職教師亦不懂如何處理現時情況，他該怎麼辦。

會面間，不少校友談及要多了解年輕人意見，以及如何面對教學壓力。

有校友稱，驚訝有幼稚園小朋友在校內擲lego ，並稱呼為催淚彈；她又指，在教學上感到壓力，不知道如何介紹警察角色。

不知如何介紹警察角色 呂大樂建議：消防員幫到佢

一同出席見面會的教大副校長（研究與發展）呂大樂指，老師可向學生提及平常處境與現今情況，「幫到佢會唔會係消防員？」

張仁良重申教師壓力相當大，小朋友從小認知警察是好人，但老百姓對制度是「有折扣」，小朋友如何看待社會，他無答案提供，但他指會後會思考及跟進。

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若罷課 張仁良指可彈性處理

不少校友亦表示擔心九月會否出現罷課，張仁良被問若罷課再現，會否處罰罷課實習學生，他指，罷課是同學決定，但考試則嘗試與教師溝通，或可彈性處理。

學生現場播放童聲 提反修例疑問

會面結尾時，有學生在現場播放小朋友錄音，以童聲表達對反修例疑問，強調要撤回，促請成立獨立調查委員會等，現場有不少學生痛哭，張仁良上前拍拍學生手並說：「我聽到」，他隨後默言離開。有畢業生繼續在現場痛哭，以紙巾拭淚。

有學生在現場播放小朋友錄音，以童聲表達對反修例疑問，有學生痛哭，張仁良則安慰學生：「我聽到」。（方家遠攝）

其後有學生痛著向署理學生事務處處長甄玉媚哭訴，認為校長帶著「遊花園」，「中立唔係大晒」，亦不理解校長為何不成立獨立調查委員會。

有學生亦稱，曾經歷7.21元朗恐襲事件，其稱現時每經元朗站都感到驚恐，認為校長有必要前赴示威現場，才能理解到。有學生亦哭著憤言：「一次喳嘛，10至15分鐘都做唔到？」、「自己學生食緊催淚彈呀！」、「做學生點面對未來？」