【逃犯條例】民航局向國泰發警示　空勤人員總工會深表遺憾

內地民用航空局昨日（9日）向國泰航空發出重大航空安全風險警示，要求由今日（10日）凌晨0時起，禁止參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員，立即停飛內地航班。香港空勤人員總工會發表聲明，對民航局向警示深表遺憾。

空總：《基本法》賦予示威自由

香港空勤人員總工會指出，根據《基本法》第27條規定，「香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由」，民航局作為國家級機構，理應基於一國兩制原則，敬重香港人在基本法所賦與的權利和自由，不應隨意訂出政策，限制香港人合法地行使基本法香港人的權利和自由，破壞一國兩制。

空總強調，一向以專業態度接待旅客及執行職務為大前提，每一位從業員均受過嚴格訓練，竭力維護航空安全。「作為航空業者，我們從不鼓吹暴力，對於最近因政治問題出現的社會撕裂感到痛心。」

空總稱，所有參與集會的機組人員，均為一群熱心的航空業者，目的就是讓世界各地的旅客知道香港發生的事情，亦希望政府會回應香港人的訴求，「而每次的遊行集會，我們的員工都和平理性參與。」該會引述國泰航空主席史樂山日前在記者會上，尊重每一位員工的言論及參與集會的自由。

作為工會，該會稱一向努力去爭取會員的權益，有責任去維護香港的核心價值，守護公義，寄望國泰航空及各航空業界持份者，可與所有航空從業員一起面對今次「反修例」風波所帶來的各種考驗。