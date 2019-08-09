【逃犯條例】民航局封殺反修例機組人員　國泰空姐譏可保員工安全

《逃犯條例》修訂爭議持續，6月至今已有多場示威遊行，警方拘捕數百人，當中一名國泰航空機師被控暴動罪，但沒被國泰解僱。內地民航局今（9日）向國泰航空發出安全風險警示，要求禁止參與和支持非法遊行示威的人員飛內地航班。 有參與今日「萬人接機」機場集會的國泰本地空姐批評民航局做法幼稚，有台灣空姐反譏新安排合理，「飛去內地都不知道出不出得來，做法有助保障員工安全。」公民黨立法會議員譚文豪批評， 做法是蔓延白色恐怖。

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國泰航空稱正仔細研究民航局的封殺令，會認真處理及跟進。（資料圖片）

內地民航局今日（9日）向國泰航空發出重大航空安全風險警示，明日（10日）凌晨0時起，封殺參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員，國泰須立即禁止他們停飛內地航班；又規定國泰必須向內地運行合格審定機構提供所有飛往內地航班的機組人員身份資料，未經審核通過，不會接收該航班。國泰已經收到有關指示，正仔細研究，會認真處理及跟進。

國泰台灣空姐：下班後參與集會遊行是個人自由

來自台灣的國泰空姐陳小姐認為「新安排合理」，她指國泰內地航線不多，相信影響不大，並反譏說：「飛去內地都不知道出不出得來，做法有助保障員工安全！」她認為個人專業不應該受到政治立場影響，上班期間同事之間也甚少談及政治，下班後參與集會遊行是個人自由，故明日及後日放假也會參與機場集會。

陳又說，香港示威者都是「非常和理非」，「大家都很和平、有秩序，沒有阻擋任何通道，哪裡會有暴力？」

港龍空姐陳小姐聞悉民航局的警示，不禁爆粗，斥責「戇X、幼稚」。她指出，本周一（5日）有大批員工參與大罷工，公司難以大規模阻止員工飛內地航線，「冇晒小薯去墊底，唔通全部大粒嘢去飛咩？最終經香港去內地航班大減」，估計成事機率不高，目前也沒有收到任何公司指引。

有國泰員工批評民航局將國泰放在兩難局面。（資料圖片）

國泰員工：民航局將國泰放在兩難局面

另有不願具名的國泰員工表示，大批同事得悉民航局發警示後感驚訝及憤怒，質疑內地為何僅針對國泰航空，又憑什麼指責國泰職員曾參與遊行及抗爭，並要求公司禁止相關人員飛內地航班，形容此舉是將國泰航空放在兩難局面。

該名員工又指，民航局要求所有飛內地航班的機組人員必須提供名單，更須被審查，顯然是「白色恐怖，將送中條例的恐怖之處全然表露於香港市民眼前」。

譚文豪批評內地是藉民航局蔓延白色恐怖。（李家偉攝）

譚文豪：民航局做法等同未審先判

譚文豪批評內地是藉民航局蔓延白色恐怖，擔心日後中央會對與內地往來的各行各業施行同一手法，迫使企業作政治表態，造成更大影響。他又認為，做法等同推翻香港無罪推定的司法制度，是未審先判。他又指，今日有大批市民到機場集會，民航局在此刻宣布新措施，做法令人有聯想；但他指港人不應生活在這種壓力下工作，又質疑航空公司如何確定員工有否參與示威。