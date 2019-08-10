機組人員指護照類別「HKSAR」轉「China-SAR」　國泰：已顯示多年

有國泰機組人員向《香港01》透露，昨日從公司內聯網發現，其護照類型由「HKSAR」改為「China-SAR」。國泰航空回應稱， 過去數年來該網頁均以此格式顯示，「China-SAR」泛指特別行政區護照，包括香港特別行政區。

反修訂《逃犯條例》風波仍未平息，觸發多場大型示威遊行，警方至今拘捕數百人，其中一名國泰機師被控暴動罪。內地民航局昨（9日）向國泰航空發出重大航空安全風險警示，並列出三點要求，包括由今日（10日）起禁止所有參與、支持示威的機組人員飛內地航班；要求提供相關身份資料予內地機構審核等，做法引起極大迴響。

有國泰機場人員近日查閱公司內聯網發現，機組人員的護照資訊欄中，護照類別由以往的「HKSAR」，改稱為「China-SAR」。（消息人士提供）

有國泰空姐昨日查閱公司內聯網發現，機組人員的護照資訊欄中，其護照類別由以往的香港特別行政區護照「HKSAR」，改稱為中國特别行政區護照「China-SAR」。該名空姐表示，公司未有解釋更改資料的原因，不少同事發現後都感到憤怒。

她續指，雖然新變動對她們的影響不大，但感覺公司「跪低」，懷疑事件與內地民航局早前向國泰發出的重大航空安全風險警示有關。