【逃犯條例】民航局向國泰發警示　空姐感憂慮：飛內地帶另一電話

反修訂《逃犯條例》爭議持續，觸發多場大型示威遊行。7月28日的中上環衝突中，44人被控暴動罪，其中一人為國泰航空機師。內地民航局昨（9日）向國泰航空發出重大航空安全風險警示並提出三點要求，當中涉禁止所有支持及參與非法遊行和衝擊的機組人員飛內地航班。 事件引起國泰機組人員關注，有國泰空姐就情況表示憂慮，指公司至今仍未向員工發出任何指示，擔心日後會蔓延至其他公司及行業；另一空姐則指，會帶備另一部電話工作，以防內地執法部門人員要求開機查閱，以保障自己。另有傳有機組人員在內地被查手機，國泰港龍工會稱未有收到有關消息。

民航局昨晚（9日）向國泰航空發出重大航空安全風險警示，並提出三點要求，涉及禁止所有支持及參與示威遊行的機組人員飛內地航班。（資料圖片）

民航局昨晚7時發公告，表示國泰航空近日多宗事件，包括有飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪，而未被禁飛以及惡意泄露航班旅客信息等事件，顯示存在安全風險隱患，故向國泰航空發出重大航空安全風險警示，並提出三點要求。

其中包括由今日0時起，禁止所有參與及支持非法遊行示威、暴力衝擊人員飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動的所有職務；所有飛往或飛越內地航空機組人員必須提供身份資料並得到內地機構審核，否則不會接收該航班；以及國泰須提供內部管控及提升飛行安全等措施。

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一名今日參與在機場進行的「萬人接機」集會的國泰空姐稱，早前得悉有關事件，但公司至今仍未就此發出任何指示或表態，直言對日後公司會作甚麼決定感到擔憂。她又質疑公司會如何判定員工有否參與，她擔心會造成未審先判，「做法其實就係變相送中。」她更憂慮情況日後會蔓延到其他公司及行業。

另一國泰空姐就表示，雖然國泰較少有航班往返內地，但若被編上往返內地的航班，會帶備另一部電話，以免被檢查時被認為支持示威,「呢個係唯一保障自己嘅方法。」

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