【深水埗遊行】黃金地舖變救護站　店主：無人想任何一個受傷

反對《逃犯修訂條例》浪潮持續兩個月，今午（11日）有市民發起深水埗區大遊行，警方雖已發反對通知書，惟仍有大批市民遊行。黃金電子商場一地舖，特意休息一天，變成臨時救護物資站。在香港土生土長的街坊店主指，無人想任何一個香港人受傷。

黃金地舖休息一天變急救站



老闆小丁是土生土長深水埗街坊，目前在深水埗黃金電子商場經營一電子用品舖。今天店舖拉半閘休業，閘門貼上「臨時救護物資站」大字。小丁指，今天舖頭將開放予已登記救護員入內為傷者急救。

小丁指，今天舖頭將開放予已登記救護員入內為傷者急救。

街坊贈生理鹽水、蒸魚碟



早於遊行集會開始前，舖外不時有熱心市民捐贈各類醫療物資。有深水埗街坊放下一個豬柳蛋漢堡著救員加油，有街坊送來蒸魚碟供老闆傍身。甚至曾有人一度想捐錢予店主購買醫療物資，惟一律被店主婉拒。

每逢周末深水埗黃金商場人來人往，小丁卻犧牲黃金時段的一日收入，全因一句，「睇唔過眼」。小丁因工作需要，經常中港兩邊走及使用微博。偶爾在微博看到中國網民聲言要南下毆打香港示威者，他滿心不是味兒，「知兩邊都有唔著，但最唔著係個政權」。

不奮催淚彈毒氣攻唐樓、寵物醫院



他看不過眼的從網上言論，化成眼前深水埗家門前的催淚彈。上周警方一於深水埗警署外，一連兩晚施放催淚彈。身為深水埗街坊，他深明四周人口稠密，不少唐樓街坊家冇防毒面具，質疑警方在欽州街施放催淚彈是否合理。「失晒常性。大佬呀，唐樓得一、二、三、四、五樓，佢屋企走落嚟，你叫佢返屋企？」

面對催淚彈，深水埗無力自主的還有一眾寵物。香港城市大學動物醫療中心亦設於深水埗，與催淚彈施放地點僅一街之隔。小丁直斥，「到底（警方）有冇用過腦？」

紮根深水埗 笑言出聲就輸咗



深水埗一直予人龍蛇混雜之感，小丁指自己自小與這個地方有不解之緣。他認為深水埗街坊和善且極富有人情味。「那怕是藍絲，都唔係好衰嘅人，好多人只係覺得自己食過樹皮，所以我哋有飯食已經皇恩浩蕩，過得好好。」冒秋後算帳風險把店舖改成臨時急救站，他苦笑道，身為商家，「唔出聲就贏，出聲就輸咗」。

「無人想任何一個香港人受傷」



小丁坦言商家一向甚少向政治表態，「西瓜斬開兩邊，邊邊大企邊邊」。但自深水埗受催淚彈牽連，他連夜決定把店舖改成臨時急救物資站，讓急救員能有一個安全地方施救。他說，「無人想任何一個香港人受傷，做得就係咁多」。他認為無論示威者還是警方，只要救護員認為有需要，亦會一視同仁讓其內進。