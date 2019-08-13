【新界東北】村民斥政府未兌承諾　質疑安置工作是否以人為本

新界東北工程即將上馬。古洞北村民聯盟向發展局局長黃偉綸發信，批評政府當初給予村民的承諾未完全兌現。聯盟說，局方曾指，會盡量以上水寶石湖邨作為安置古洞村民地方，以作原區安置，又強調可以在8月頭初「拎鎖匙」，惟至今仍未下文。 聯盟指出，上述情況令他們擔心，官員承諾的一切會是「空頭支票」，又質疑安置工作是否「以人為本」。他們期望，發展局和運房局能成立跨部門工作小組，跟進上述情況。

因應古洞北及粉嶺北新發展區，受第一階段工程影響的住戶的遷出限期，日子介乎2020年年上半年至2022年下半年不等。（資料圖片）

放棄預配等於放棄寶石湖邨編配

聯盟指出，因為區內不少長者長期病患，加上不懂使用升降機和大廈密碼鎖等，故有長者希望與子女安置於同一座公屋。房屋署曾表明，如有特別需要，可向房屋署職員表示放棄該次編配單位，該個案將會轉交房屋署，並於8月再編配到寶石湖邨。

不過，聯盟說，有村民因身體問題需長期「洗肚」，要求房屋署職員協助，將家庭成員遷往同一座樓安置，但遭即時拒絕。職員更向村民表示，如放棄是次預配，則等同放棄是次寶石湖邨的編配。

地政署只接受政府機構出示的住址證明

此外，由於古洞地區偏遠，無郵政派遞服務，故有村民未能提供相關的住址證明，以證明居住年期。

聯盟指，地政總署曾表明，如村民任職於私營公司，可向所屬公司索取在工作時所申報的住址證明，惟村民向地政主任遞交工作時所申報的住址證明時，有地政主任表示，只接受由政府機構出示的住址證明，其他一概不接納。

政府曾表示，超過170個受第一階段工程影響的住戶，已獲確認符合安置資格，並獲房委會編配位於北區的寶石湖邨單位。（資料圖片）

動物收容中心或趕不上追度

另外，受現時政策限制，大部分動物將不能跟隨主人上公營房屋。為安置發展區內約4,000隻貓狗，發展局曾表明，局方正物色位於新界閒置的政府土地，以興建臨時動物收容及領養中心。

不過，聯盟說，有村民已收到房屋署的「預配通知書」，並將於9月遷入寶石湖邨，惟以現時政府就動物安置的進度，或難以趕及建成動物收容中心及安置被逼遺棄的動物。

房協安置屋邨應收甲類租金

聯盟又說，當局應盡快落實及執行古洞24區安置屋邨，以甲類租金入住的租金安排。

此外，聯明補充，得悉政府已與多個農民組織多次接觸，以討論有關安置事宜，惟大部分古洞農夫對此完全不知情，故要求發展局應盡快與他們會面，以討論如何原區安置古洞農夫的生活，以及維持其作業模式。