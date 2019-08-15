【居屋2019】攪珠結果出爐　拆解邊個號碼有得揀樓！

新一期居屋當中包括何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙，全部以五九折發售。 房委會合共收到30.9萬份申請，今日（15日）已完成攪珠程序，《香港01》計算後，白表單身申請者即使是第一個號碼48號，亦只得15%機會有得揀樓；而綠表單身人士則頭2個號碼，即48及63仍有機會揀樓。白表家庭亦只有頭一個號碼有機會「中獎」，而綠表家庭只要中頭8個號碼都有得揀樓。

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房委會今日（15日）以電子攪珠形式，將00至99合共100個號碼排列次序。房委會指出，今次收到30.9萬份申請，其中綠表申請有4.7萬份，白表則有26.2萬份申請。根據房委會數字，單身人士有17.3萬份申請，白表佔16.3萬，綠表佔1萬。

而一般家庭有10.6萬份申請，白表佔8.9萬份，綠表佔1.7萬份。而家有長者計劃則有3萬份，白表佔1萬、綠表佔2萬。

換言之，白表申請超額認購約106.5倍，平均107人爭一個單位；而綠表則超額申請約18.3倍，平均19人爭一個單位。

首10個攪珠號碼依次序為48、63、32、03、57、18、80、47、51、56。由房委會發出的確認書編號的最後兩個數字，便是對應攪珠的號碼，假設號碼是48，代表你有機會於第一組揀樓。

抽中首籤白表單身人士僅15%可揀樓

根據申請表數目，白表單身人士只得第一個號碼「有機會」揀樓，但由於持有48號的白表單身人士遠超於250個配額單位，故抽中首籤的白表單身人士，最終只得約15%人可揀樓。而綠表單身人士則有較多人可揀樓，抽中頭兩個號碼，即48及63的綠表單身人士，都可以揀樓。

至於一般家庭，白表一般家庭申請者只得抽中第一個號碼，即48號的申請者必定可以揀樓。綠表一般家庭則頭8個號碼都有機會揀樓，即48、63、32、03、57、18、80、47，都有揀樓機會。

白表「家有長者」申請者 中頭7個號碼都可以揀樓

由於房委會預留1500個單位供「家有長者計劃」申請者，故今次參加「家有長者」綠表申請者，頭3個號碼即48、63、32，都可以揀樓。因應白表「家有長者」申請者較少，故頭7個號碼，即48、63、32、03、57、18、80，都有機會可揀樓。

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綠、白表申請者選樓次序

新一期居屋將推出六個屋苑，分別是何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥西街凱德苑、葵涌德士古道尚文苑、將軍澳至善街雍明苑、馬鞍山恆健街錦暉苑及沙田坳背灣街旭禾苑，合共4871伙，全部以五九折出售，樓價介乎156萬至529萬元。