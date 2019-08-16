【居屋2019】單身人士652人爭一伙　向隅者下年要揀粉嶺山麗苑？

新一期居屋當中包括何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙，今日（15日）已完成攪珠程序。 根據房委會資料，單身申請者競爭仍然激烈，平均要約652人爭一個單位，即使中頭籤亦未必可以揀樓，上車機會甚微。 房委會資助房屋小組委員會尹兆堅指出，當局已為綠表人士提供綠置居，故不應再維持綠白表比例各半。他又指，現時私樓貴、公營房屋供應量不足，建議將綠白表比例改至40：60，使一眾白表資格的年輕人有更多機會。

今期居屋共收表30.9萬份，其中白表佔8成，平均107人爭一個單位，競爭激烈。（張浩維攝）

房委會資助房屋小組主席黃遠輝指出，今次一共收到30.9萬份申請，破盡歷年紀錄，其中網上申請更佔約20萬份。他又指，由於近期樓市下行，將於10月底檢視最新樓價，屆時有機會調整折扣率。

白表佔整體申請8成

根據是次結果，白表仍然佔整體申請多數，比例高達8成，超額認購106.5倍，平均107人爭一個單位。相反，綠表競爭則較低，只得15%，超額申請約18.3倍，約19人爭一個單位。

白表單身人士佔整體申請多數，申請宗數高達16.3萬。（張浩維攝）

白表單身人士中籤 仍要靠電腦抽籤排次序

一如以往，今次白表單身人士仍佔整體申請多數，申請宗數高達16.3萬。在現時單身人士配額制下，綠白表只有各250個單身人士配額，即白表單身人士平均約652人爭一個單位，上車機會甚微，即使抽中頭籤「48」，亦只得15%可以揀樓，屆時將由電腦抽籤決定次序。對比綠表的1萬名單身人士，他們只需40人爭一個單位。

「家有長者」家庭申請者 其他家庭申請者 單身申請者 合共 綠表 20,000 17,000 10,000 47,000 白表 10,000 89,000 163,000 262,000

尹兆堅：綠白表機會懸殊

尹兆堅指出，現時綠白表申請人的「中獎」機會懸殊，由於當局已為綠表人士提供「綠置居」，故不應再維持綠白表比例各半，建議最小調整至40：60。

他又指，現時年輕人上車困難，即使私樓價格有下調，但仍然難以負擔，加上公營房屋供應不足，故對年輕人而言，無論公營房屋、私樓亦難以看到出路。

房委會正於粉嶺皇后山興建公營房屋。(余俊亮攝) 未來居屋或能望海 雖然黃遠輝今日透露，房委會至今仍未決定下期出售的居屋項目，但參考資料，未來兩、三年仍會有新居屋項目落成，很大機會撥入下期居屋項目。 沙田禾上墩街的「彩禾苑」共提供806伙，料於2020年第二季完工。項目鄰近工業區，但位處於山坡上，部份單位有機會面向林景。此外，粉嶺皇后山第三期「山麗苑」亦設3,222伙，料於2020/21年落成。 至於馬鞍山路居屋，計劃可興建5幢大廈，以提供約2,100伙。項目靠近港鐵馬鞍山線大水坑站，位置背山面海；而可望海的東涌54區，亦擬興建3300個單位。兩個項目料於2021/22年落成。