【居屋2019】單身人士652人爭一伙　向隅者下年要揀粉嶺山麗苑？

新一期居屋當中包括何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙，今日（15日）已完成攪珠程序。
根據房委會資料，單身申請者競爭仍然激烈，平均要約652人爭一個單位，即使中頭籤亦未必可以揀樓，上車機會甚微。 房委會資助房屋小組委員會尹兆堅指出，當局已為綠表人士提供綠置居，故不應再維持綠白表比例各半。他又指，現時私樓貴、公營房屋供應量不足，建議將綠白表比例改至40：60，使一眾白表資格的年輕人有更多機會。
今期居屋共收表30.9萬份，其中白表佔8成，平均107人爭一個單位，競爭激烈。（張浩維攝）
房委會資助房屋小組主席黃遠輝指出，今次一共收到30.9萬份申請，破盡歷年紀錄，其中網上申請更佔約20萬份。他又指，由於近期樓市下行，將於10月底檢視最新樓價，屆時有機會調整折扣率。
白表佔整體申請8成
根據是次結果，白表仍然佔整體申請多數，比例高達8成，超額認購106.5倍，平均107人爭一個單位。相反，綠表競爭則較低，只得15%，超額申請約18.3倍，約19人爭一個單位。
白表單身人士佔整體申請多數，申請宗數高達16.3萬。（張浩維攝）
白表單身人士中籤 仍要靠電腦抽籤排次序
一如以往，今次白表單身人士仍佔整體申請多數，申請宗數高達16.3萬。在現時單身人士配額制下，綠白表只有各250個單身人士配額，即白表單身人士平均約652人爭一個單位，上車機會甚微，即使抽中頭籤「48」，亦只得15%可以揀樓，屆時將由電腦抽籤決定次序。對比綠表的1萬名單身人士，他們只需40人爭一個單位。
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「家有長者」家庭申請者
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其他家庭申請者
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單身申請者
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合共
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綠表
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20,000
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17,000
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10,000
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47,000
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白表
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10,000
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89,000
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163,000
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262,000
尹兆堅：綠白表機會懸殊
尹兆堅指出，現時綠白表申請人的「中獎」機會懸殊，由於當局已為綠表人士提供「綠置居」，故不應再維持綠白表比例各半，建議最小調整至40：60。
他又指，現時年輕人上車困難，即使私樓價格有下調，但仍然難以負擔，加上公營房屋供應不足，故對年輕人而言，無論公營房屋、私樓亦難以看到出路。
房委會正於粉嶺皇后山興建公營房屋。(余俊亮攝)
未來居屋或能望海
雖然黃遠輝今日透露，房委會至今仍未決定下期出售的居屋項目，但參考資料，未來兩、三年仍會有新居屋項目落成，很大機會撥入下期居屋項目。
沙田禾上墩街的「彩禾苑」共提供806伙，料於2020年第二季完工。項目鄰近工業區，但位處於山坡上，部份單位有機會面向林景。此外，粉嶺皇后山第三期「山麗苑」亦設3,222伙，料於2020/21年落成。
至於馬鞍山路居屋，計劃可興建5幢大廈，以提供約2,100伙。項目靠近港鐵馬鞍山線大水坑站，位置背山面海；而可望海的東涌54區，亦擬興建3300個單位。兩個項目料於2021/22年落成。
鑽石山第三期居屋項目預料最快於2022/23年完工。（資料圖片／李澤彤攝）
市區盤要待至2022/23年度
若追求市區盤，則要等待最快2022/23年完工的鑽石山第三期居屋項目。項目位於大磡村舊址，鄰近鑽石山港鐵與私人屋苑「星河名居」，原址會成為綜合公營房屋區，料能提供900伙居屋單位。
預料可同年落成的居屋，亦有安睦街第一期的單幢項目，位於傑志中心旁，可提供約500伙。