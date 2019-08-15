【居屋2019】攪珠結果已定　母親為子拜四面佛夾時辰交表仍落空

新一期居屋何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，合共4,871伙。房委會今日（15日）正式攪珠，決定申請者揀樓次序。 有到攪珠現場為兒子「打氣」的媽媽指出，兒子抽居屋多年，由單身變成已婚仍未曾中籤。她說，為增加「中獎」機會，早前曾到泰國拜「四面佛」，又配合好兒子的時辰八字，揀好時間在電腦交表，但最後仍然無緣中籤。 亦有另一位到場的母親指出，兒子一直無法抽中居屋，與女友多次為置業問題鬧他分手，笑言：「今次再抽唔到，佢哋可能真係要分手。」

攪珠儀式進行時，有不少人特意到場，了解是否有機會中獎。（張浩維攝）

鄭女士今日到攪珠現場為抽居屋的兒子「打氣」，她指出，兒子已抽居屋多年，惟無一次「中獎」。她向記者透露，為增加「中獎」機會，早前亦曾到泰國拜「四面佛」，又配合好兒子的時辰八字，揀好時間在電腦交表。但攪珠結果出爐後，她發現兒子今次只抽中第七個號碼，極可能再度無緣揀樓：「唔開心！」

她說，兒子現年已31歲，由於私樓昂貴，故兒子與媳婦婚後仍與她同住，無法享有兩人世界，「個個都想有二人世界，安居樂業⋯⋯公屋又唔係畀香港人住，好唔公平，咩社會嚟？」

今期居屋的頭籤為48號。（張浩維攝）

若抽居屋不成 兒子隨時被分手

到場觀看攪珠的龐女士亦說，兒子已第四度抽居屋，一直以白表單身資格申請。她說，兒子由30歲一直開始申請，至今已34歲，其女友一直為了置業問題與他爭拗，經歷多次離合，她笑言：「今次再抽唔到，可能真係要分手。」

白表抽中第二個號碼：開心又緊張

雖然現場大部份人無緣中籤，但仍有人成為幸運兒。白表家庭申請者張女士指出，她已抽居屋三至四次，今次成功抽中第二個號碼，直言「開心又緊張！」，她心儀何文田三房單位，又說一家四口正租住私樓400呎單位，月租1.3萬元，坦言：「租金都供到層樓。」另有首次抽居屋的綠表家庭申請者，亦成功抽中第四個號碼，她直言：「心情好靚好開心！」

.房委會今日（15日）正式攪珠，決定新居屋揀樓次序。（張浩維攝）