【居屋2019】攪珠結果揭盅！　頭5個號碼48、63、32、03、57

新一期居屋何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共提供4,871伙，全部以五九折發售，售價介乎156萬至529萬元。 今期居屋收到30.9萬份申請，而白居二計劃則收到13萬份申請，換言之，居屋申請超額認購62.4倍。 房委會今日（15日）舉行攪珠，以電腦抽籤決定申請者優先次序，頭5個號碼分別是48、63、32、03、57

攪珠儀式今年繼續由房委會資助房屋小組主席黃遠輝主持。首5個中籤號碼，分別為48、63、32、03、57。第6至第10個號碼，則是18、80、47、51、56。

+ 5 + 4 + 3

去年居屋房委會收到27.2萬份申請表，破歷史新高。今年申請數字更突破至30.9萬，再創新高。申請者可對照房委會發出的「申請書編號」，對照最尾的兩個數字，便知自己是否有機會「中獎」。

超額認購62.4倍

黃遠輝在主持儀式後表示，房委會於今次居屋申請，大約每63人爭一個單位。其中，綠表人士收到4.7萬份申請，而白表人士則有26.2萬份申請。

據房委會分析，今次收到約13.6萬份家庭申請者，當中有3萬屬家有長者申請人；另有逾17.3萬份單身人士申請。

白表單身約16.3萬人

若再細看綠、白表的單身人士及家庭申請者，則發現白表單身人士多達16.3萬人；綠表申請者的競爭激烈程度則相對較細，單身人士則只有1萬多人。

+ 69 + 68 + 67

今期居屋何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，合共4,871伙，售價由156萬至529萬元，全部以五九折發售。房委會今次合共收到30.9萬份申請，當中有20份申請來自網上申請。