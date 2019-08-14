【機場集會】傳申請禁制令　限制示威者「佔領機場」

反對《逃犯條例》訂修的爭議不斷，有市民連續兩日發起「警察還眼」行動，到機場集會，幾百班航班因而取消。傍晚有消息指疑有人或機構欲向高院入稟申請臨時禁制令，禁止示威者佔用機場客運大樓。法庭今晚（13日）約9時半，包括資深大律師余若海等數名律師突然現身法庭，高院七樓約在晚上10時，曾在內庭開庭處理，惟該案並不公開，記者亦未能入內。余等於晚上10時半左右離開法庭，未有透露內容，他的律師團則約11時離開，同樣未發一言，亦未有透露是否就機場情況作任何緊急申請。 《南華早報》周二（13日）深夜報道，引述消息人士表示，法庭經已發出禁制令，限制示威者「佔領機場」。

8月13日機場集會，有人控訴8月11日有示威者懷疑被布袋彈射傷眼睛。 （鄭子峰攝）

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根據一般程序，一般私人入稟法庭申請禁制令，在辦公時間，可在內庭向法官先申請臨時禁制令，並至周五才在法庭申請延期。若遇上緊急情況須要法庭立即頒下緊急禁制令，即使在非辦公時間，或是假日，法庭亦會緊急開庭處理。

昨日有逾萬人響應網上號召到機場集會，人潮擠滿離境大堂。機場因示威活動一度癱瘓。機管局昨日下午以機場運作嚴重受阻為由，宣布取消昨午至今晨6 時前所有餘下航班。而市民今日繼續響應「以眼還眼」行動，現身機場參與集會。而機管局今在下午4點半後暫停所有航班登機服務。