【騎馬人莫振華之死】莫被裁定死於意外　建議休季安排駐場救護車

賽馬會策騎員莫振華去年7月晨操時墮馬，翌日不治，死因裁判庭經過3天研訊，今（14日）裁定他死於意外。裁判官判斷，當時在沙池旁邊洗澡的另一匹馬「心中有您」因不明原因受驚跑走，導致莫所騎的「越影」亦失控奔離沙池；莫因而墮馬，腦部重創逝世。裁判官建議馬會在休季期間繼續安排駐場救護車服務，並指沙池有訓練時，附近不宜洗馬。旁聽的遺孀不禁落淚，裁判官向她致以慰問期間亦有哽咽。

莫振華的遺孀鍾灼貞(中)在莫死後捐出其器官，官向她表達欽佩。(林樂兒攝)

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官對莫妻捐出夫器官表示欽佩

死者莫振華（終年39歲，下稱：莫）去年7月17日清晨在方嘉柏馬房從馬匹「越影」墮下，翌日威爾斯親王醫院宣告腦幹死亡。死者家屬及賽馬會均有大律師代表出庭。裁判官黃偉權望遺孀鍾灼貞走出傷痛，並對她在艱難時刻仍願意捐出丈夫的器官助人表達欽佩。

影片見莫曾被馬匹短暫壓著

庭上曾多次播出事發片段，可見包括莫的3人在馬房內圍俗稱「地堂」的沙池騎馬踱步。早上近6時，附近被水喉沖洗的馬匹「心中有您」突然掙脫馬繩跑走，同時沙池中的「越影」舉起前蹄，莫墮至地上並曾短暫被奔離沙池的「越影」壓著。及後，數人走向莫查看。

莫墮馬後創傷性腦部受傷

法醫指莫髗底骨折，腦內出血及腫脹，屬創傷性腦部受傷。黃官斷定莫因墮馬以致創傷性腦部受傷，惟事發一刻電光火石，未能推斷莫是因被馬踢倒或是墜到沙地而受創。

官指有保安領路有助救援

死者家屬質疑馬會職員先通知保安再召急救的做法，亦不解當日沒救護車駐場。裁判官同意馬會職員的說法，指馬場太大，一般人不熟地形，先通知保安並由他們領路有助迅速救援。而此案中，馬房主任蘇錦文隨即聯絡了保安部，對方也很快召救護車及派人帶路。

急救箱不能取代救護員

勞工處的調查報告指，職安健條例指引只列明須有急救箱。黃官對此表示不同意，因職員供稱馬的本能敏感，有些更會被飛鳥嚇倒，急救箱並不足以應付馬匹突受驚而發生的事故。他強調急救箱不能取代救護員，而由於副練馬師鍾智強指馬會有規定須有急救牌的職員在場，黃官未有就此再作建議。

副練馬師鍾智強日前研訊時又透露，肇事馬場平日有聖約翰救傷車當值，惟案發時正值馬季收鑼，故沒有當值的救護服務。經此案後，馬場今年「抖暑」備有救護服務。

有救護員可縮短急救時間

黃官謂，即使踱步訓練風險相對較低，一旦馬匹突然失控，富有經驗的策騎員也有生命危險。他認為駐守救護車不一定能挽回性命，但必然可縮短等候急救的時間。他形容搶救是分秒必爭，且不見得在十多天的休賽期安排當值救護車，會對馬會構成很大的經濟壓力，遂建議馬會「收鑼」期間仍安排駐守救護車。

不宜在沙池旁替馬沖洗

馬房助理盧健業曾指，過往也有發生洗澡的馬匹突然跑走。黃官表示沙池中的馬或會受影響，故提出若有馬在沙池受訓，不宜在旁邊替馬匹沖洗，並指此建議適用於所有馬房。

案件編號：CCDI-567/2018