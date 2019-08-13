【警方記者會】警披露查爆竊及自殺案受阻撓　遭掟水彈、包圍指罵

警方今日（13日）下午3時半舉行記者會，傳媒提出多項公眾關注的提問，包括過期催淚彈、尖沙咀少女爆眼、示威者稱被賊贓嫁禍，被捕後遭打爆頭等問題。記者會開首，警方先播放有警員在處理非遊行集會的執法受阻的片段。 警察公共關係科總警司謝振中舉出3案例，指警方近日在執勤不同案件時，曾遭市民包圍、指罵，有人用鐳射筆照向警員，甚至將水彈擲向警車，阻礙警員執法，亦有警員遭質疑為何能進入屋苑範圍，直指部分市民行為「嚴重影響警方為市民服務」，重申警員並不會主動進入商場或屋苑內巡邏。

.謝振中指，若警務人員有理由相信有違法人士進入任何地方，不論是公眾或私人地方，管理該處的人均有責任讓警務人員內進。（歐嘉樂攝）

警方：有權進入商場或屋苑處理報案

自7月中沙田遊行演變為警民衝突，雙方在沙田新城市廣場引發流血事件，陸續有商場和屋苑張貼告示，表明不歡迎警員內進。謝振中重申，警員並不會主動進入商場或屋苑內巡邏，但當有人報警，要求警方協助時，他強調「警方有責任回應市民要求」，亦有權力進入相關地方。

他又指，若警務人員有理由相信有違法人士進入任何地方，不論是公眾或私人地方，管理該處的人均有責任讓警務人員內進。而在過去周末，多區爆發衝突，當中不乏民居。謝振中認為市民需要作出「適當的平衡」，面對暴力衝擊，警方亦需要作出「適當的回應」，避免影響公眾安全和秩序，呼籲市民應留在安全地方，避免參與相關活動或圍觀。

而江永祥亦在記者會上表示，警方在周六（10日），共發出約58枚催淚彈，7枚橡膠子彈。至於周日（11日）使用的武器數目，則仍在核實中。

三宗執行職務遭市民阻撓

謝振中又在會上表示，留意到近日有部分市民很有情緒，影響日常執法工作，更直指部分市民行為「嚴重影響警方為市民服務」。他舉例在昨晚（12日）凌晨時分，有警員處理一宗爆竊案件時，經過上水港鐵站期間，遭10至20人由天橋投擲水彈，其中有水彈擲中警車的擋風玻璃。

另外，亦有警員近日在大埔太和村處理一宗自殺案件時，「上樓」期間遭居民質疑為何警員能進入屋苑範圍，高峰時一度遭50至60名人士包圍及指罵，期間亦有人「不停按電梯，唔畀閂門」，阻礙警員前往現場，以及在不同的走廊位置，以「激光槍」照射警員的眼睛。謝振中批評行為嚴重影響警方執法工作。

謝振中續指，警方亦曾經在西區一屋苑處理一宗有人倒斃案件時，需要即時翻查閉路電視，了解案情有否可疑。惟他指過程中，警員先後遭20名居民質疑警方工作，即使警員出示委任證後，居民仍對警員表示不滿意，導致警方最終需要暫停當時調查工作，批評行為嚴重影響警方執法工作。