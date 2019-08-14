【機場集會】邱騰華指酒店可為滯港旅客免費延長住宿　業界無詳情

反對修訂《逃犯條例》的風波越演越烈，反修例人士連日於香港國際機場發起集會，要求政府回應訴求及指責警方濫權。大批旅客因航班取消而滯留香港，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（14日）在政府跨部門記者會上稱，香港酒店業主聯會因應旅客未能如期離港，可安排免費延長住宿。 香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城回覆查詢稱，聯會在今日中午向會員酒店提出相關建議，並獲得正面回應。他續稱，措施屬自願性質，故未能掌握參與酒店的數量；至於推行細節，他同樣表示需要向個別酒店查詢。

邱騰華指，酒店業主聯會將向未能離港旅客，免費延長住宿。(高仲明攝)

因應連日來的機場集會，政府今日（14日）召開跨部門記者會。商務及經濟發展局局長邱騰華繼在上周的記者會後，再次提及示威活動對旅遊業、酒店業等的形響。他指出在本月第二周的旅客數字，較去年同期下跌超過33.4%，再次重申部份酒店業界的營業額錄得雙位數的跌幅，有酒店入住率少三至五成；並有28個國家對香港發出旅遊警告。

他表示，因應旅客受機場示威活動影響，香港酒店業主聯會提出特別措施，讓未能離港的旅客免費延長住宿。

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酒店業主聯會：屬自願性質 未能掌握參與數目

酒店業主聯會執行總幹事李漢城回覆查詢稱，聯會在今日中午向會員酒店提出建議，鼓勵在市區的酒店讓未能離港的旅客免費延長住宿一至兩日，並就另覓機位等困難提供適切協助。他稱建議獲得不少會員支持，不過被問及參與的酒店數量、具體的措施安排等，李漢城稱由於措施屬自願性質，故未能掌握參與的酒店數量，而具體安排等亦需要向個別酒店查詢。

他指出，酒店一般有住客的退房及離港時間，相信可根據相關的資料作出識別。翻查香港酒店業主聯會網頁，聯會有超過120間會員酒店，當中包括喜來登酒店、W酒店、文華東方等。

至於近日示威對業界影響，李漢城形容集會人士佔領機場、妨礙旅客的行為對旅遊業的破壞力大；而因應近日示威活動不絕，同樣對酒店及旅遊業帶來影響。他稱將與政府及業界保持密切溝通，現階段最重是要令協助滯留旅客。