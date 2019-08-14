【機場集會】孤身清路障化衝突　專訪白頭管理層陳生：可做咩盡做

昨日(13日)市民在機場發起第二天「警察還眼」行動，期間有示威者包圍以及用索帶綁起內地男子，警方到場後有示威者向警察投擲雜物，並追截和包圍警車，再次發生激烈衝突。 在此期間，一名身穿西裝的銀髮男子站於示威者前，獨力想將馬路上的行李車、鐵欄等搬開，之後又隻身擋在入口前、夾在警察與示威者之間。當時他表示自己只是普通市民，但事後有人認出，原來這位陳先生是殯儀業「棺材頭」之一。他表示，當時站出來完全是「膽粗粗」嘗試調停：「我諗好多香港人都係咁諗，喺呢個環境下，可以做到咩嘅，就盡力去做。」

起初被以為是機管局職員

昨天有大量市民繼續前往機場集會，但隨後演變至阻礙旅客登機，晚上亦有兩名內地男子被示威者質疑身份，示威者指要「捉鬼」而將他們圍困及用索帶綁住雙手。當中一名男子一度表示呼吸困難，需救護員到場協助，惟示威者未有放行。其後警方到場，有示威者在男子被送上白車後向警察投擲雜物，並追截和包圍警車，有手持盾牌、警棍的警員下車驅趕，雙方對峙並發生衝突。

當時一名男子，走到雙方中間，獨力搬走路障並呼籲讓路予警察離開。因身穿整齊西裝，他起初被以為是機管局職員，但事後他指自己是名普通市民。

過往陳振哲曾任職四大會計師樓、律師樓及跨國公司財務總監，現時則負責統籌殯葬儀式。(林振華攝)

曾任職四大會計師樓 擁法學碩士資格



雖然在網上被稱為「銀髮族」，但其實自稱為「普通市民」的陳振哲只有40多歲。過往陳曾任職四大會計師樓、律師樓及跨國公司財務總監，亦有法學碩士資格，現時則是祿福禮儀學院的院長，平日會負責統籌整個殯葬儀式，而每天都穿西裝是他多年以來的習慣，也因認為殯儀業應有專業形象，「我日日都著西裝架啦，我成日講笑，話第時死咗壽衣都係西裝。」陳笑說。



憂警方執行職務 奮身勸阻示威者

「尋日只係中咗少少胡椒噴劑，都冇咩受傷。但就會攰囉，幾十歲人搬咁多部行李車，都會氣咳㗎。」陳振哲指，當時他在附近酒店吃飯，本只是想到機場了解情況。當他到達時，衝突已經升溫，救護車載走該名內地男子，當警車和警察來到，示威者就開始設置路障，阻止警車離開，「我第一個反應係，如果警察順利離開，咁成個環境就會和平啲......於是我就膽粗粗行出去勸阻。」之後情況就如各媒體拍到的畫面，陳開始搬動鐵欄、行李車，起初也被部分示威者阻止，到後來他不夠力搬，有記者開始幫忙，最後警車終於駛走，「其實個角色兩面不討好，警察見有人衝出嚟以為係示威者，示威者又會以為你係反對佢哋。但如果唔放警察走，佢哋就會落車執行職務......」

除了有法學碩士資格，陳振哲亦有考取調解員的證書。(林振華攝)

細路打架 大人應在中間調停



昨天陳在鏡頭前表示，自己亦是父母，因此站出來希望「保護班細路」，今天他解釋這句話的意思，「我咁樣諗，唔係自己嘅細路先要照顧，『幼吾幼以及人之幼』，就係用呢個心態去做。」他表示，作為香港的一個家長，警方與示威者兩邊都是他的「細路」，昨日兩班「細路」打架，「大人」的工作就是要在中間調停，分開他們不要做出傷害行為，「當然啦，如果你話穿晒制服裝備，但要個阿叔去保護呢，咁對佢哋嚟講都唔係讚賞。」



8月5日七區集會之中，居於大埔區的陳振哲原來已曾隻身擋在防暴警察前，在新興花園連接大埔超級城的天橋上協助附近居民過橋回家，亦曾調停警方與街坊的衝突，原來他早年已考取調解員的資格。陳憶述，昨天在機場所見的警察中，部分較克制，部分則較情緒化，「我接觸到較高級嘅白衫(警員)普遍比較講道理，但部分警員唔係好穩定，不過有可能佢哋其實都唔係好大個，只不過訓練完出嚟著起制服。」

除了昨天在機場集會現身，陳亦有在8月5日隻身擋在防暴警察前，在大埔天橋上協助附近居民過橋回家。(受訪者提供)

只做應做的事 大家也想社會好



「(見到衝突場面時)傷心囉，冇必要為咗一個咁樣嘅政府做到流血，但都尊重同敬佩佢哋(示威者)肯企出來。」他痛心示威者兩月以來，在抗爭的過程中受到不少傷害，又指自己昨天的行為，其實與很多香港人一樣，都是「當刻唔識驚」、只知道要做應做的事，「呢排嘅示威有人執垃圾、有人維持秩序，我諗大家都唔係有咩組織策劃，都係見到有啲嘢覺得係對個社會好嘅，冇人做，就走出去做。冇問題架，盡力去做囉。」