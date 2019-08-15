【逃犯條例】逾350 EO聯署　斥林鄭「廢青」論　政府拒讓步或罷工

超過350名公務員行政主任（EO）再度匿名上載政府職員證聯署，指香港處於水深火熱之中，呼籲當局回應民間五大訴求，尤其是正式撤回修訂逃犯條例，及依從社會廣泛共識成立獨立調查委員會，若政府再寸步不讓，不排除再遊行甚至罷工。 公開信指，不贊同任何形式的暴力，對近期警方的執法暴行深惡痛絕，恥與為伍，特別是7.21元朗無差別襲擊時警方的作為，以及8.11警方在多區濫暴濫捕。信中又斥責林鄭月娥不惜把一眾大好香港青年演繹成「廢青」（non-stakeholders），對她的言論感到震驚。 其中一位組織聯署的行政主任對《香港01》記者表示，此次聯署幾乎涉及政府各個部門，再次聯署是希望政府知道內部有此強烈聲音，有無實際效用都會盡力去做。

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聯署EO：對林鄭「no stake」論感震驚

此次聯署，是繼7月底數百名政府行政主任（EO）聯署後，再度以上載工作證形式匿名聯署公開信，呼籲政府回應市民的五大訴求，特別是徹底撤回修例，以及成立獨立調查委員會。又批評行政長官林鄭月娥在8月9日見記者時，以英文稱上街示威的年輕人「have no stake in the society」（非社會持份者），認為她此番「廢青論」令人震驚，不惜把一眾大好香港青年演繹成「廢青」（non-stakeholders），將香港的未來置於對立面。

信中又指，對公務員事務局局長羅智光以政治中立為由，明言「嚴肅跟進」公務員罷工和聯署，卻對警員公開譴責政務司司長張建宗，卻未有持平對待，感到失望。

8月11日衝突中，有女示威者懷疑被布袋彈射中，右眼受傷流血。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

「香港警察人道罪行罄竹難書 恥與為伍」

聯署信指，不贊同任何形式的暴力，但特別指出執法一方的暴力，列舉出7.21元朗無差別攻擊警方無作為，以及8.11警方的作為：如少女眼睛疑被布袋彈射中、以水平角度發射催淚彈、向港鐵站室內和民居密集之處發射催淚彈、對多區黑幫恐襲無作為、一米內以胡椒球槍掃射市民、毫無必要地暴力毆打已被制服的市民、懷疑插贓嫁禍示威者、偽裝成示威者涉嫌煽惑民眾等。

信中引述聯合國人權事務高級專員Michelle Bachelet亦在8月13日表示，有足夠證據顯示警隊暴行違反國際標準，因此敦促政府調查跟進。聯署信指，對此等執法暴行深惡痛絕，香港警察的人道罪行罄竹難書，因此恥與為伍。

7月21日，元朗西鐵站，數百名身穿白衫者無特定目標地追打市民，《立場新聞》記者被打至浴血，另有女子暈倒。（香港01記者攝）

若政府寸步不讓 不排除罷工

聯署信強調，解鈴還須繫鈴人，促請當局正面回應民間的五大訴求，尤其是正式撤回修訂逃犯條例及依從社會廣泛共識成立獨立調查委員會。若然政府繼續寸步不讓，公務員不排除再集會、遊行、按章工作或參與罷工等方式忠誠直諫。

不贊同任何形式暴力 特別譴責更恐怖的警暴

其中一位組織聯署的行政主任對《香港01》記者表示，此次聯署幾乎涉及政府各個部門，再次聯署是希望政府知道內部有此強烈聲音，有無實際效用都會盡力去做。

對於周二晚，機場有示威者涉禁錮和打內地人，該行政主任表示，警方、政府、港澳辦、民建聯等都已經譴責，強調不贊成各種形式暴力，但在聯署信中表明要譴責的，是更恐怖、更血腥、更暴力、違反聯合國標準的警察暴行。

8月9日林鄭月娥與商界代表見傳媒，說示威者「they have no stake in the society with so many people that help to build」。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

聯署信全文

我們是逾350名香港特別行政區政府的行政主任（Executive Officer）。

近兩個月來，廣大市民已清楚表達訴求，期望特首可以虛心聆聽及回應。可惜特首仍然寸步不讓，使香港仍處水深火熱之中。作為有良知的香港人及公僕，我們謹此再次表達關注。

特首在8月9日發表令人震驚的「廢青論」（They have no stake in the society），我們實在無法苟同。政務主任出身的行政長官，理應明瞭每一位市民也是持份者（stakeholders）。不論任何階級、身分，當權者亦不應將其唾棄。特首強調施政要「聆聽」，卻一再對民意置若罔聞，更不惜把一眾大好香港青年演繹成「廢青」（non-stakeholders），將香港的未來置於對立面，我們無法認同。

身為行政主任，我們在執行職務時絕對堅守政治中立的原則，致力服務市民。但羅智光局長卻於8月1日去信全體公務員，以政治中立為由，明言將「嚴肅跟進」公務員違規個案，圖令同事噤聲，打壓公務員出席8月2日的公務員集會及8月5日的全港罷工行動的自由。然而對於警察無日無之的偏頗執法和香港警察隊員佐級協會譴責張建宗司長的公開信，羅局長卻未有持平對待，我們極度失望。

我們不贊成各方面不同形式的暴力。就執法一方而言，繼7.21元朗無差別恐襲的表現後，8.11警察再於多區濫暴濫捕，我們在此強烈譴責警隊所為。一幕幕的血腥的新聞畫面，至今仍歷歷在目：以布袋彈射爆一名參與救援工作的少女的眼球、以水平角度向示威者射擊、向港鐵站室內和民居密集之處發射催淚彈、對多區黑幫恐襲無作為、一米內以胡椒球槍掃射市民、毫無必要地暴力毆打已被制服的市民、懷疑插贓嫁禍示威者、偽裝成示威者涉嫌煽惑民眾，我們對此等執法暴行深惡痛絕。聯合國人權事務高級專員Michelle Bachelet亦在8月13日表示有足夠證據顯示警隊暴行違反國際標準，敦促政府調查跟進。香港警察的人道罪行罄竹難書，我們恥與為伍。同為香港人，希望市民知道我們感同身受，你們並不孤單。

解鈴還須繫鈴人，還望特首勿置香港於萬劫不復之地。在此，我們再次促請政府當局必須正面回應廣大市民提出的五大訴求，尤其是正式撤回修訂逃犯條例及依從社會廣泛共識成立獨立調查委員會。若然政府繼續寸步不讓，對話空間必然壓縮怠盡，再次令公務員同事失望，不排除引致同事再次以集會、遊行、按章工作或參與罷工等方式忠誠直諫，以圖挽救香港於水火。

▼811衝突圖輯▼