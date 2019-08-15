【陳茂波派糖】百億派糖買民心？邱騰華：民生問題不能停止處理

反對《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈，民怨如山。財政司司長陳茂波今日﹙15日﹚召開記者會，公布一系列派糖措施。 對於有意見認為，派糖措施是針對修例風波所引起的民怨，藉派糖為社會降温，不過陳茂波多次強調，措施與政治無關，「與近期遇到嘅政治事件挑戰，係無關係嘅」，只是針對經濟挑戰。商務及經濟發展局局長邱騰華則指，政府聆聽到修例風波的問題，但經濟、民生問題不能停止處理。

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陳茂波今日推出一系列支援企業及減輕市民生活負擔的措施，預計涉資約191約元，當中包括向每個電力住宅用戶戶口提供2,000元電費補貼；向每名幼稚園、小學及中學日校生提供2,500元津貼等等。

陳茂波開首發言時提到，近期的「社會事件」打擊零售、餐飲和旅遊業，令香港經濟進一步受創，並影響香港的國際形象，因應內外經濟環境挑戰，推出一系列措「撐企業、保就業、紓民困」。不過他亦補充，措施並非回應修例風波，只是因應經濟情況推出：「與近期遇到嘅政治事件挑戰，係無關係嘅」。

到問答環節，接連有記者追問修例風波的問題，包括問到在連串示威下，派糖措施是否治標不治本；是否藉派糖扭轉民心；亦有記者問到為何政府不直接回應五大訴求，而只是推出與風波無關的派糖措施。

陳茂波(右二)聯同相關官員公布紓困措施。(黃偉倫攝)

不過對於傳媒的追問，陳茂波不斷強調，措施與風波無關，只是針對經濟上的挑戰，並形容措施是未雨綢繆，情況就如懸掛三號風球前，政府需就颱風來襲前作準備。他又以中、英文強調，暴力不能解決問題，只會加劇撕裂、緊張，呼籲停止紛爭，專注修補經濟。

對於措施是否收買民心，商經局局長邱騰華則表示，政府聆聽到修例風波的問題，正尋求各種方式處理，但認為經濟、民生問題不能停止處理。他又重覆，香港正面臨較為困難的經濟，需提出適當措施撐企業、保就業。