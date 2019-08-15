【陳茂波派糖】公屋免租事隔4年「重出江湖」　富戶無份

由反對《逃犯條例》修訂觸發的示威活動愈演愈烈，民怨如山。財政司司長陳茂波周四（15日）突公布總值191億元的派糖政策，其中包括為房委會和房協的公屋租戶代繳一個月租金，涉資約14億元。 據了解，政府在2008年起，每年皆在財政預算案為公屋戶提供免租一至兩個月的派糖措施，但自2016年的預算案開始，未有再推，不少關注基層權益的組織一直爭取重推，這項政策今次終「重出江湖」。而房委會發言人表示，這項措施將不適用於須向房委會繳交額外租金，即富戶租戶。

▼即睇政府各項紓困措施▼

+ 6 + 5 + 4

房委會發言人續指，政府會向立法會申請有關撥款，如獲立法會批准，根據過往經驗及考慮到預備工作的所需時間，包括調校電腦系統、核實租戶紀錄和調整銀行自動轉帳的安排等，房委會會在獲批撥款後約一個半月，落實代繳租金的措施。

房委會零售及工廠單位租戶或減租50% 為期半年

房委會亦指，知悉政府將向地政總署轄下，大部分作商業及社區用途的政府土地短期租約、食物環境衞生署轄下的公眾街市檔位、政府產業署出租的食肆及零售商店、海事處轄下公眾貨物裝卸停泊位租戶，以及漁農自然護理署管理的四個政府批發市場的檔位及設施的租戶，提供50%的租金減免，為期六個月。房委會亦會邀請房委會商業樓宇小組委員會審批建議，與政府同期向房委會轄下零售及工廠單位租戶，提供50%的租金減免，為期六個月。

惟房委會補充，建議的租金寬減不適用於超級市場、超級廣場及銀行（包括櫃員機）租戶。