【日圓升值】兌港元創一年來新高　一田：最快中秋節影響日貨售價

香港是日本貨物主要出口地之一，尤其是農產品方面。近月日圓兌港元匯價持續上升，近日更創自去年3月底後新高，每百日圓兌7.4港元（74算）。 出售日本產品為主的一田百貨，公司市務部總經理謝素嫻表示，會密切留意匯價，現時升幅未算太高，對貨品價格影響不明顯；但若匯價持續上升，蔬果農產品價格率先受影響，最快於中秋節前後反映出來。 另外，專門出售日本水果的永富食品老闆陳錦輝表示，近月水果價格浮動，已較月初貴8%；若匯率升至7.5港元或以上，售價將會出現15%以上加幅，影響較大。

一田百貨一向以出售日本貨品為主。（資料圖片）

對於近日日圓匯價持續上升，謝素嫻表示，採購部同事已密切留意，短期內影響不大，「現時真係唔算係高，10算之前都試過。若升到8算、9算，就會嚴峻啲。」倘若匯率長期高企，一段時間後便會反映在貨品售價，蔬果肉類產品將最為明顯，相信會率先反映匯率影響。

謝表示，若日圓匯價再有明顯升幅，有可能於中秋節前後反映在貨品售價上。

她又表示，社會運動遍佈港九，影響部份員工上班，故此曾有分店提早落閘，令營業額有所影響，她強調公司會以員工的安全為優先考慮。

專門出售日本水果的永富老闆陳錦輝表示，現時日圓兌港元維持7.3至7.4元水平，若持續上升，零售價的確會有所影響。他表示，本地商家與日本當地的負責人，每隔10日至14日洽談定價，以月初及現時所出售的當造水蜜桃及提子為例，其定價已上升8%至10%，當中同時反映到關西地區受颱風影響，「颱風加上匯價升先會有影響，岡山桃來貨會少好多，可能已『水尾』，若兌率升至7.5元或以上，將會有15%以上加幅，影響較大。」

另外，陳又提到，受近月一連串社會運動影響，市民消費意欲目7月中開始明顯下降，「果籃、零售都跌3成至4成，星期六、日條街好靜，有啲客訂咗貨都取消，好多人都無心機購物。」他又擔心若事情持續拖延，影響會「嚴重過佔中」。現時已開始接受中秋節的訂單，暫時反應尚可。