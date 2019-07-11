【超市膠災】一田100%「包膠」　綠領行動：垃圾徵費後被迫買垃圾

塑膠垃圾問題迫在眉睫，環保組織「綠領行動」巡查8間超市各區分店後發現，大部分超市貨架上約九成蔬果以保鮮紙、生果網、發泡膠托盤等包裝出售。 綠領行動高級公共事務主任王珮芝指，團體於2013年曾進行相關調查，惟六年後再調查發現，包裝情況沒有改善並持續嚴重；她認為日後實施垃圾徵費，超市過度包裝變相將徵費轉嫁消費者，促超市盡快落實內部審計，審核多餘包裝的蔬果種類及數量，改善過度包裝問題。

過度包裝令顧客無法判斷新鮮程度，導致在不知情下購買已變壞或已損壞蔬果。（曾凱欣攝）

一田「表現最膠」

綠領行動於今年4月至6月，於沙田、荃灣及葵芳等八大超級市場分店進行調查，了解新鮮蔬果包裝情況，主要針對芒果、木瓜、香蕉等十種常見蔬果。調查發現八間超市除佳寶外，均出現濫用塑膠包裝問題，其中一田超市「逢果必包」、表現最「膠」，蔬果包裝率更高達100%，惠康及Taste緊隨其後。

8間超市中，一田超市「逢果必包」、表現最「膠」，惠康及Taste緊隨其後。（曾凱欣攝） 垃圾徵費日後實施 超市「包膠」費轉嫁顧客 王珮芝指，一些堅硬外殼的蔬果已有良好的保護作用，如青瓜、木瓜、椰青等，但亦出現不必要的包裝。其中有些產品如馬鈴薯，以捆綁式銷售，增加包裝成本亦令顧客購買量多於所需，造成食物上的浪費。她強調，過度包裝增加堆填區負擔，即使可回收物料，運輸成本亦非常高昂。 另外，她又提到顧客被逼購買過度包裝蔬果，日後實施垃圾徵費時則變相將徵費轉嫁消費者；倡超市立即停止不必要的包裝，讓市民不會「貼錢買垃圾」。

環保組織「綠領行動」巡查八間超市各區分店後發現，大部分超市貨架上約九成蔬果以保鮮紙、生果網、發泡膠托盤等包裝出售。（曾凱欣攝）

包膠隱藏腐爛商品 團體倡設「無塑區」

綠領行動認為，塑膠包裝令水份積聚在蔬果表面無法蒸發，容易造成蔬果發霉和縮短蔬果儲存壽命。市民更加無法接觸蔬果的「真身」，無法判斷新鮮程度，導致顧客在不知情的情況下，購買已變壞或損壞的蔬果。

團體將去信促請超市建議超市參考外國做法，設置「無塑商品區」及考慮採用生物可降解包裝取替，讓顧客可選擇無塑膠包裝的蔬果；又建議超市透過落實內部審計，審核多餘包裝的蔬果種類及數量，改善過度包裝問題。