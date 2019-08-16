【逃犯條例】警察家屬不再沉默　擬月底遊行集會：給彼此一個機會

因《逃犯條例》引發的警民衝突持續，現時仍未見有緩和跡象，一班任職不同部門的警員的家屬，計劃於本月25日下午2時在中環愛丁堡廣場集會，然後前往特首辦和灣仔警察總部遞交請願信表達訴求，發起人預計有500人參加。發起遊行集會的警員家屬坦言，「現在因為政治問題，迫不得已與市民對峙，已令他們心酸不已」，又指警隊行動策劃不善，個別前線警員處理手法問題，令警民關係墮入深淵。他們希望政府聆聽市民心聲及成立獨立調查委員會，懲治手法不當的人，更為盡職的警員平反。

一班任職警員的家屬表示，現時的政治問題，迫不得意與市民對峙，已令他們心酸不已。（資料圖片/曾梓洋攝）

行動將以「還警於民」為題

由一班任職不同部門的警員的家屬，以「還警於民」為題，計劃於本月25日下午2時於中環愛丁堡廣場集會，其後步行至警總及特首辦遞交請願信，又指將於不日向警方申請不反對通知書。

他們社交網站發文指，作為警員家屬，明白到他們「投身警隊，是因為一份熱愛正義的心，希望警惡懲奸，維護法治，保護市民。」可是，現時的政治問題，迫不得意與市民對峙令他們心酸不已。此外，他們認為警隊行動策劃不善，個別前線警員處理手法問題，令警民關係墮入深淵，現時只有政府聆聽市民心聲、成立獨立調查委員會，以懲治手法不當的人，更為盡職的警員平反，才能挽救殘局。

警員家屬同時提出多項訴求，包括「政治問題政治解決，特首應盡快與其班子積極討論市民訴求的可行性」、「呼籲警隊高層制定一套適合於處理現時示威者的行動手法，嘗試使用不同方式處理示威遊行，減少衝突」、「促請成立市民與警員真誠溝通的平台，修補撕裂」、「懇請前線警察刻己自律，以不徇私的公平手法執法，以保護市民為首要任務」、「成立全面獨立調查委員會，徹查運動至今所牽涉的各方因素」。

他們希望警察和市民可以「給彼此一個機會」、「還市民真警察」、「用行動喚醒警隊初心」，而一班警員家屬願意成為市民與警隊之間的橋樑。

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組織成員：將向警方申請不反對通知書

記者聯絡到組織「警員家屬連線」的成員Sandy（化名），她坦言家屬們都擔心會遭他人起底，故未來兩日將向警方申請不反對通知書，也希望能找外人幫助。Sandy早前曾透露，「警員親屬連線」已收集500名警員家屬的聯署，並向特首林鄭月娥發公開信要求盡快設立獨立調查委員會，不少警察家屬希望可以走出來告訴社會他們的真正想法。