【深水埗衝突】十天四放催淚彈　診所醫生：住一樓放工居民求診

反修例風波引發的風波持續，「戰場」散落各區，當發生警民衝突時，警方多次在民居附近發放催淚彈，做法為人詬病。深水埗區更是自8月5日起，10天有4天瀰漫在催淚煙當中，最近一次因位置處於內街，令不少排檔、食店的店主及客人遭殃。 有深水埗區西醫指，之前從未有人因嗅到催淚彈不適而求醫，但近兩周當警方在深水埗區內多次發放催淚彈後，接獲最少5、6個居民報稱因吸入催淚彈不適，求診者大多出現咳嗽、喉嚨痛、有痰、出疹等病徵，亦有人聞到催淚煙後哮喘發作。該名醫生透露，有一名長者，疑在葵涌聞到催淚煙，不停嘔吐，加上長期病患，需要轉介入院接受治療。

警方在深水埗多次發射催淚彈，煙隨風飄散至民居。（資料圖片／勞敏儀攝）

求診時間多集中在周一、周二

一名不願具名受訪的深水埗區西醫透露，之前從未有人因聞到催淚彈不適而求醫，但近兩周當警方在深水埗區內多次發射催淚彈後，接獲最少5、6個居民求診，求診時間多集中在周一、周二。

該醫生指出，求診者年齡介乎20至50歲，大多出現咳嗽、喉嚨痛、有痰等病徵，皮膚也有出現紅疹，醫生處方口服藥及藥膏，亦有人聞到催淚煙後哮喘發作，幸本身有藥物可作治療。該醫生表示，居民大多是路過或放工途經發射催淚彈的路段，也有人住在附近樓宇1樓，在家中聞到。

警方在深水埗多次施發催淚煙，有當時仍營業的小食店店員慌忙以毛巾掩住口鼻。（資料圖片／羅國輝攝）

該醫生續指，有一名求診長者不停嘔吐，其女兒懷疑其在葵涌聞到催淚煙，因而出現不適，加上該長者有長期病患，驗血時亦發現異樣，需要轉介入院接受治療，惟未能完全肯定是否與催淚煙有關。

深水埗區4次出動催淚彈

警方近期在深水埗區4次出動催淚彈，自8月5日起出現多次警民衝突，當天為全港「三罷」及多區集會，入夜後有示威者轉到深水埗，後有警員發射催淚彈驅散示威者，但其中一枚擊中一名記者。第二次是8月6日，浸會大學學生會會長方仲賢在深水埗涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，事後大批市民包圍深水埗警署聲援，當晚警方再次發放催淚彈以驅散。第三次是8月11日，有市民發起深水埗區遊行，雖然警方明言反對，但當天仍有大批市民在當區聚集，警方當天再次以催淚彈清場。

警方在無示威者的街道發射催淚彈，街坊需掩面而過。圖中者非求醫者。（資料圖片／高仲明攝）

第四次是在8月14日，有網民發起「深水埗激光燒衣積陰德祈福晚會」，警方以35枚催淚彈驅散，但警方不單在大街放催淚彈，更在大南街、鴨寮街、桂林街等內街發射催淚彈，令不少街坊、商戶都遭殃。有鴨寮街女檔主憶述，催淚彈令她感窒息、身體刺痛，「好似畀火燒，痛過生仔」。位於桂林街的龍津美食亦受波及，食材全部扔掉，損失不少，亦有住7樓的居民亦指聞到催淚煙。