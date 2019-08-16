【811衝突】港鐵：與警方「高級別會面」　高度關注攻入車站事件

反修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，警方周日（11日）的清場行動，分別在港鐵葵芳站及太古站附近施放催淚氣體，影響車站運作，引起公眾及港鐵員工關注。 港鐵車務總監劉天成今（16日）向員工發出內部信，提及管理層於8月12日經已與警方進行高級別會面，並就當晚行動表達「高度關注」，促請他們執法期間必須顧及港鐵員工及乘客安全。同時，港鐵又提升了前線職員的保護裝備，以回應同事的關注。

港鐵車務總監劉天成今日向車務處職員發內部信件，解釋8月12日已與警方會面並表達對事件的高度關注。（資料圖片）

+ 36 + 35 + 34

8月11日發生的警民衝突，警方分別在葵芳站施放催淚彈及太古站出入口附近使用催淚氣體，引起附近街坊連續兩晚在相關車站聚集，要求港鐵交代為何讓警方進入站內及發射催淚彈。

港鐵車務總監劉天成今日向車務處職員發內部信，提及港鐵本周待收車後，均會到相關車站進行深層清潔，又接觸了相關專家意見，確認採取適當措施，以令乘客及同事安心。

港鐵就8月11日的事件，加強清洗涉事車站的設施。（港鐵提供）（港鐵提供）

劉天成又就近日車站附及站內發生的公眾活動，強調港鐵為公眾提供運輸服務的機構，視乘客及員工安全為首要任務，故8月12日已與警方進行高級別會面，且就警方在車站內進行的警務行動表達「高度關注」，促他們執法期間必須顧及港鐵員工及乘客安全。

另外，劉天成指出港鐵已提升前線同事的保護裝備，包括口罩、眼罩及安全帽，並正陸續派發至各工作地點，承諾會積極跟進同事的意見，並一起面對當前難關。