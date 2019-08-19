【逃犯條例】海外中國人參加涉港遊行　外交部：情理之中

港府修訂《逃犯條例》引發的爭議持續，示威活動蔓延至其他國家。剛過去的周末，英國、美國、澳洲及法國等地均有集會聲援香港示威者；而支持中國政府的民眾，亦在這些地方發起「愛國護港」集會遊行。 對此，中國外交部表示，海外中國公民對妄圖分裂國家的言行表示憤慨和反對，完全是情理之中，望有關國家保障和維護他們的合法權益。

支持中國政府的海外中國人各自發起集會遊行。圖為英國倫敦的示威場面。（網上圖片）

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外交部發言人耿爽在今日（19日）的例行記者會上表示，包括留學生在內的海外中國公民，他們對妄圖分裂國家抹黑中國形象的言行表示憤慨和反對，這完全是理所應當，也是情理之中。同時，也希望海外的中國公民能夠理性地表達愛國熱情，能夠注意保護自身的安全。

耿爽續指，中國政府也一貫要求，海外中國公民要遵守當地的法律法規。同時也希望有關國家能夠尊重和理解海外中國公民的合法活動，保障和維護他們的合法權益。

澳洲悉尼8月17日有親北京民眾集會，高舉「向香港暴亂說不」等橫額。（AFP）

早前報道，英國、美國、澳洲及法國等地在上週六（17日）、周日（18日）均有集會聲援香港示威者，同時亦有支持中國政府的民眾，在這些地方發起集會遊行。雙方形成對峙，在澳洲曾發生兩派人士對罵；而在英國倫敦，則有人向香港示威者高唱《世上只有媽媽好》、《聽媽媽的話》、《過火》等曲目。