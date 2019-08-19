【818集會】警指統計人數供內部調配人手使用　否認錯估遊行風險

民陣昨日（18日）採取「流水式」集會，並宣布銅鑼灣、天后及維園一帶全日有170萬人參加集會，而警方則稱最高峰人數為12.8萬人。警方於今日（19日）例行記者會上，警察公共關係科總警司謝振中表示，警方的統計數字主要用作「內部調配人手」用途，而昨日點算集會人數，只計算某一時間維園內的人數，並不代表參與集會的總人數。 警方又否認錯估昨日集會遊行風險，指之前大型公眾集會後，經常發生比較嚴重的暴力事件，故最終才發出反對通知書。

民陣指出，818集會銅鑼灣、天后及維園一帶，共有170萬人出席。不過，警方稱在不反對通知書所列明的指定集會地點，最高峰人數只得12.8萬人。（鄭子峰攝／資料圖片）

警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、行動部警司方志堅及港島總區總督察（行動）古兆輝今日會見傳媒。警方昨指民陣集會最高峰人數有12.8萬人，引起爭議。

警：集會遊行人數非主動公開數字

警方過往曾估計添馬公園最多只可容納1.7萬人，但周六（17日）「守護香港大聯盟」集會卻指有10.8萬人出席，令人質疑其統計人數理據。謝振中重申，警方點算參與公眾活動人數，主要用作「內部調配警力用途」，並非主動公開的數字。

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警察公共關係科總警司謝振中表示，昨日點算12.8萬集會人數，只計算某一時間維園內的人數，並不代表參與集會的總人數。（陳康智攝） 謝振中解釋，警方在估算人數方面有不同方法，有時會透過活動現場的高位估算人數。就昨日在維園舉行的集會，謝振中直言由於「有好多人，佢pack得好密嘅」，警方難以估計不同時段，在維園不同出入口同時進出的人流，強調警方數字非當日參與活動的總人數。 12.8萬人不代表參與集會總人數 謝振中又指，由於昨日警方只批出維園作公眾集會，集會相關位置亦只屬於維園範圍內，所以警方12.8萬的人數，是因應內部調配人手需要的數字，在維園範圍作出人數點算。而就維園以外的範圍，以及維園不同時段人數出入的估算，警方數字並不包括在內，亦不代表參與集會的總人數。