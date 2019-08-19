【逃犯條例】曾批公務員集會　政府人員協會籲會員出席反暴力集會

反對《逃犯條例》修訂風波持續，本月初曾有公務員發起集會，要求政府回應市民訴求，遭政府以聲明批評做法有違中立原則。不過，有公務員指，近日收到一個名為政府人員協會的組織發出的訊息，呼籲會員出席上周六舉行的「反暴力，救香港」集會，質疑政府未有在此事上加以批評，處事手法明顯有差異，而翻查資料，有關協會為工聯會屬會之一。

在康文署工作的公務員張太指，上周六的反暴力、撐警集會舉行前，她曾收到由政府人員協會發出的手機訊息，指協會當時正進行問卷調查，收集會員對權益及民生訴求，並了解修例風波對他們的影響。至16日(星期五)，張太再次收到有關協會的訊息，呼籲她出席翌日舉行、由守護香港大聯盟舉辦的「反暴力，救香港」集會，訊息指非法示威、暴力橫行，「我們一定要站出來，向暴力說不」，並附上一個網址，打開後網頁中有文字叫瀏覽者點擊出席，以支持該集會。

在康文署工作的公務員張太指，於16日(星期五)收到政府人員協會的訊息，呼籲她出席翌日舉行、由守護香港大聯盟舉辦的「反暴力，救香港」集會。(受訪者提供)

按訊息中的網址進入網頁，有文字叫瀏覽者點擊出席，以支持該集會。(網上截圖)

協會是工聯會屬會 曾反對公務員反修例集會



有別於8月初有公務員發起的「公僕仝人，與民同行」集會，強調參加者在工餘時間以個人身份參加，政府人員協會發出的訊息中並無對此作出強調。「這訊息並沒有寫明叫人用甚麼名義參加集會，但它給我的感覺是，他們想我用公務員的身份出席。」張太又指，「公僕仝人，與民同行」集會仍在蘊釀、申請不反對通知書的階段，當時政府、公務員事務局、建制派人士已發出聲明，批評公務員參與有關集會有違政治中立原則，又指有關行為製造政府內部分化和矛盾，惟是次政府人員協會呼籲會員出席反暴力、撐警大集會，政府卻沒有作出同樣批評，質疑政府處理兩宗事件方法有差別：「當日政府對公務員發起的集會發出如此聲明，為何這次無人出聲？」

政府人員協會發出的訊息未有寫明會員應用甚麼名義參加集會，張太認會協會希望會員以公務員的身份出席。(資料圖片/林若勤攝)

8月初在公務員發起的「公僕仝人，與民同行」集會舉行前，政府、公務員事務局已發出聲明，批評公務員參與有關集會有違政治中立原則。(資料圖片/李澤彤攝)

翻查資料，於1986年成立的政府人員協會為工聯會的屬會，其網頁簡介指，該會為一間政府部門及公營部門的集團工會，現有67間屬會，4萬多名會員。協會的現任主席為於水務署任職的馬志成，而名譽會長則是前立法會議員陳婉嫻。協會於6月曾與國家行政學院香港同會、香港公務員總工會發出聯署聲明，批評有公務員公開表明不支持政施政的立場、推動政治集會並呼籲其他公務員參加，又呼籲公務員罷工，指有關做法有違公務員守則，要求公務員事務局及相關部門作出跟進調查。

翻查資料，政府人員協會為工聯會的屬會，6月時曾與國家行政學院香港同會、香港公務員總工會發出聯署聲明，批評有公務員公開表明不支持政施政的立場、推動政治集會並呼籲其他公務員參加的做法有違公務員守則。(網上截圖)

張太表示，今年初曾報讀工聯會開設的課程，因此成為了成為了政府人員協會的會員。她認為有關協會的做法鬼祟、不妥，而該協會及工聯會皆為建制派組織，早前批評公務員參與政治集會，卻又呼籲會員參與建制組織舉辦的反暴力集會，是自打嘴巴的行為。

主席：以工會會員身份出席，沒違反公務員政治中立原則

政府人員協會主席馬永成回覆香港01時承認，協會在決議後，曾向會員發出呼籲出席有關集會的訊息。馬永成指，有關訊息是以工會身份發出，亦邀請公務員以工會會員身份出席，故沒有違反公務員政治中立的原則：「公務員可有政見，但不應以個人身份公開反對政府施政，上次不止我們，其他工會也有作出批評。」他認為，工會有其職能和權力，有時亦會反對政府的政策、決定，若月初的集會是以工會名義舉辦，便沒有問題，又指是次政府人員協會的做法沒有不妥。