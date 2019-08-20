警涉私刑毆醉翁　律師：控酷刑罪門檻高　若控「傷人17」可囚終身

民主黨立法會議員林卓廷今日（20日）公開一段醫管局提供的閉路電視片段，顯示一名醉翁在六月底涉醉酒鬧事及襲警被捕，其後遭軍裝警拳打下體、掌摑面部、以衣物掩蓋口鼻，以及用警棍拍打下體等。林卓廷質疑一系列「令人震驚及髮指」行為涉干犯「酷刑罪」，最嚴重可判終身監禁。 有執業大律師表示，本港目前未有具權威性案例定義為何「酷刑」，認為今次案件可循《侵害人身罪條例》 第17條（意圖造成身體嚴重傷害而傷人，俗稱「傷人17」）作起訴，最高可判處終身監禁。 香港人權監察直斥涉事警員泯滅人性，第三名警員明知有濫權事件發生卻選擇不顧而去，成為濫權幫兇，要求警方及律政司公正檢控是次事件、港府亦必須重整監警制度，確保有獨立並有效的調查及懲處。

林卓廷指出，軍裝警員連環使用私刑虐打，根據《刑事罪行（酷刑）條例》，最高刑罰可判處終身監禁。（張浩維攝）

案件事主是62歲上水居民鍾先生，他在6月26日凌晨在該區醉酒與人爭執，其後涉襲警被捕及送往北區醫院急症室，期間因醉酒而遭捆綁於病床，再推送至接收精神紊亂病人的獨立病房。根據醫管局提供閉路電視片段，事主先後遭兩名戴上手套、穿警察制服的人士拳打下體、掌摑面部、以染有尿液的衣物掩蓋口鼻、大力按壓眼睛、拗其無名指和手腕、用電筒近距離直接照射眼睛、強行脫去事主內外褲、以警棍拍打下體等。

林卓廷指出，軍裝警員連環使用私刑虐打，並引用427章《刑事罪行（酷刑）條例》第一部第三條(1)、(6)，若涉事警員以公職身分行事，在執行公務期間蓄意令他人受到劇烈疼痛或痛苦，即犯「酷刑罪」，最高可判處終身監禁。

陸偉雄解釋，各國在「酷刑」定義上各有不同，證明是否施加「酷刑」在舉證上亦有困難。（資料圖片）

執業大律師：可循「傷人十七」起訴

執業大律師陸偉雄解釋，證明是否施加「酷刑」在舉證上有一定困難，加上本港目前未有具權威性案例定義為何「酷刑」，故2014年雨傘運動期間發生的「七警案」也沒有以「酷刑罪」進行起訴。他認為，今次醉翁疑遭虐打案件，可根據第212章《侵害人身罪條例》 第17條 ，即「意圖造成身體嚴重傷害」的刑事罪行作起訴，最高亦可判處終身監禁。

而在今日的警方例行記者會上，警察公共關係科總警司謝振中承認，今日下午3時以涉「襲擊致身體傷害罪」（俗稱「傷人39」）拘捕兩名警員。根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

此外，事主根據個人私隱條例，向醫管局索取的當晚醫院內閉路電視片段。陸偉雄指出，任何人若在醫院受到虐待、不人道對待等，即使影片涉及其他病人，只要承諾及確保不披露其他人的身份及資料，均有權向醫院索取閉路電視影片。他補充，若當事人未能親身處理，也可透過合法授權，透過第三方（如律師）向醫院索取有關影片。

民主黨今日召開記者會，公開涉事長者被打經過的閉路電視。（張浩維攝）

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人權監察促公正調查酷刑案件

香港人權監察對上述事件表示憤怒，認為有關行為可屬聯合國《禁止酷刑公約》所定義的酷刑及有辱人格的處遇，並構成香港法例第427章 《刑事罪行(酷刑)條例》的酷刑；該等行為亦違反《基本法》第28條以及載於《基本法》第39條《公民權利和政治權利國際公約》第7條訂明禁止施行酷刑的條文。發言人又指，片段可見事主在該兩名警員短暫離開後，向另一名進入病房的警員投訴，期間更激動欲將頭撞向病床鐵欄，顯示其十分痛苦，惟當該兩名警員回到病房，該名警員便離開，兩名警員繼續侵犯事主。《禁止酷刑公約》及《刑事罪行(酷刑)條例》均訂明公職人員同意或默許別人施酷刑同犯酷刑罪，發言人指三人應即時接受刑事調查。

人權監察直斥涉事警員泯滅人性，該第三名警員明知有濫權事件發生，卻選擇不顧而去，沒有挺身而出制止事件發生，默許該兩名警員施襲，成為濫權幫兇，故認為警員集體縱容其他警員違反紀律，正正是現今警隊喪失紀律，嚴重違法違規的主因。

人權監察要求警方及律政司公正檢控是次事件，港府亦必須重整監警制度，確保有獨立並有效的調查及懲處；又認為警方必須在其他警方拘留設施，包括警車，裝上閉路電視以保障被捕人士；醫管局亦應立即加強措施，監管並防止警務人員在其設施內（尤其拘留病房）濫用私刑，容許並協助醫務人員防止、揭露和打擊任何方式的濫用私刑。