【校園天地】迷離埃及．邂逅圖坦卡門Catwalk Show

保良局莊啓程小學於六月尾進行的「迷離埃及．邂逅圖坦卡門 CATWALK SHOW」比賽已圓滿結束。CATWALK SHOW是學校兩年一度的盛事，視藝科是次在課程上加入埃及文字及服飾元素，螺旋式貫穿整年的活動內，當中有時裝平面圖設計、埃及文字變變變、埃及建築物製作等等。

(保良局莊啓程小學圖片)

視藝科同事為了這個比賽，把禮堂打造成一個金燦燦的埃及宮殿。家長和老師為了佈置出一個不一樣的CATWALK SHOW 場地予學生，多晚加班趕工。至於參賽者及家長也密鑼緊鼓、日以繼夜、馬不停蹄地為修繕設計至盡善盡美，為著的是迎接比賽當天的降臨，大家都為了有完美的配搭，在妝容上、頭飾上或道具上都傾巢而出，發揮到淋漓盡致，無可匹敵！

參賽者設計的服飾極具創意，更接受專業姿體形態模特兒的培訓，以自信的姿態演繹其創意服飾。當天，校長、各位主任、老師、家長也為配合 「迷離埃及」穿上富主題色彩的服飾，變身成模特兒，參與CATWALK 表演，贏得全場學生熱烈喝采，將全場氣氛推向高峰。

看見學生的全力以赴，全情投入，在台上展現個人風彩，穿上自己設計的造型服飾，脫胎換骨、自信昂首地踏出台楷表演，確是難能可貴。

當中有家長的心聲：

不忘初心。 5C錢君翹家長

當年，在女兒剛進入「保良局莊啓程小學」就讀一年級時，就在學校舉辦的「時裝設計比賽」吸引之下，第一次以家長身份參加了首次活動，我感到無比快樂，收穫頗豐。通過參與活動，我深深感受到，活動加強了家長與孩子之間的親情與協調，使我的女兒感到母親在支持她，是她的堅強後盾。通過參與活動，孩子也更快、更好地融入了「保良局莊啓程」這個大家庭，亦對學校建立了歸屬感！而更重要是，提升了女皃對視藝與創作的興趣！

由初級組的「歐洲情懷」，到「動感非洲」，以至今屆的「迷離埃及•邂逅圖坦卡門」，看到學校對每次比賽的準備以及台前幕後之安排要求也在不斷提高，而女兒對比賽的參與和投入度也增加了不少。尤其這次比賽，除了我女兒參賽以外，我也有幸負責幫忙舞台佈置及化妝等項目，忙個不停！當看到自家制的「阿勞比斯」模型一點一滴的完成在眼前，由初賽到決賽，女兒對服裝的提議以及幫忙，衣服手工制作、改善技巧…等等，都深深令我感到她真的成長了不少。我們親子之間的通力合作，女兒感到很有成就感，讓她的自信心和意志品質都得到了提升。在近半年的籌備過程中，女兒獲益良多，她學會了獨立思考、挖掘創意、積極合作、包括如何探討不同建議，並懂得協調落實計劃，更學會了與別的參賽者分享創意，互相切磋，同時更為別人加油而感到快樂！

為了今次比賽的成功舉辦，校長和全體老師們更是不遺餘力，付出了全方位的支持和協助。學校舉辦這樣的親子活動比賽，寓教於樂，不僅拓寬了孩子的視野，而且增進了父母與孩子之間的親子感情，讓孩子們在培養興趣的歷程中，見證了他們的成長。

至今，我已陪伴了我的女兒，在「保良局莊啓程小學」渡過了五年的快樂時光，亦伴隨著共三屆的「時裝設計比賽」，與我的女兒並肩作戰，這段讓人難忘的歲月中，除了連續3屆都有幸取得「冠軍」之外，我感到最欣慰與驕傲的是：我和我的女兒竟在一起成長！

+ 4 + 3 + 2

3D曾誠謙、1D曾亮節家長

這次「迷離埃及．邂逅圖坦卡門Catwalk Show」，我們一家都投入其中，爸爸親手製作了兩個接近5呎高的立體金字塔，捐贈學校作舞台佈置之用；我則參加了佈置及化妝組義工；兩兄弟參加了個人比賽。幾個月來，我們圍繞埃及歷史、工作進度、布料飾品等幾方面互相分享、討論，是我們一家難能可貴的經歷。

由2月初賽至6月決賽，校長、老師們爲求盡善盡美，不斷開會分工商量細節，身爲家長看在眼裡，心裡非常感恩。因此，當老師聯絡我們，知道他們的舞台構思後，爸爸便爽快答應製作金字塔，爲的就是支持學校，支持老師，期望我們小小的付出可以減輕老師的負擔，也算是我們對學校的一點心意。

我們從6月開始製作兩個5呎乘6呎的金字塔，由於它不能通過普通大門，所以全程均是户外製作。另外，金字塔計算角度要非常準繩，對我們來說是一大挑戰。起初，發泡膠在接駁位置容易鬆脫彈開，我們想到加入膨脹膠令其成形固定；最後是安裝射燈，要考慮射燈體積、光亮度、角度，我們選擇用電量小安全的LED燈。雖然我們不專業，但是很用心，算是爲Catwalk Show錦上添花！

今屆亦是哥哥和弟弟第一次參比賽，他們對比賽非常期待，看到我們製作比賽服飾都曾前來看看摸摸。兩兄弟慣常蹦蹦跳跳，估不到當天走起貓步來，淡定又充滿自信，與平時表現真的判若兩人！最後更贏得冠軍、季軍及風姿綽約奬，我們都爲兒子在台上的表現感到自豪。爸爸和我一直相信身教比言教更重要，期望他們懂得自信滿滿是來自充足準備，做任何事都要全力以赴。

（內容由保良局莊啓程小學提供）

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