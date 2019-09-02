「胸口痛」或涉致命隱疾　拖1小時死亡率升1%　醫生：與死神競賽

胸口突然感到短暫痛楚，可能有人覺得只是小毛病，痛楚過後忽視問題。但事實上，可引致胸口痛的病因眾多，其中「主動脈撕裂」更是隱形殺手，病發兩日的死亡率高達50%。 主動脈撕裂的危險性在於其「隱閉難測」，雖然初病發會帶來難以忍受的痛楚，但此徵狀通常會在數小時內逐漸減輕，令病人容易自以為痊癒。主動脈撕的的主要症狀與心肌梗塞或氣胸相似，因此病人被誤診的機會高。除了一般的心電圖與胸腔X光，醫生需以血管掃描方式檢查，才可準確診斷病症。

36歲的龔先生在今年三月出現主動脈撕裂。左起：龔先生、港怡醫院心臟導管治療中心總監及心臟科名譽顧問醫生謝德新。（李恩慈攝）

病人被誤診為胃痛 拖延兩星期才接受手術

現年只有36歲的龔先生，在今年3月確診主動脈撕裂。他在病發前半年被確診高血壓及睡眠窒息症，因而開始有健身習慣。在病發的清晨，他突然感到胸口出現撕裂般的痛楚，隨後背部及胃部也感到劇痛，持續了約十五分鐘至半小時。龔先生的太太協助召救護車將他送院，醫生為他進行了抽血及心電圖檢查，兩者結果皆正常。留院一天後，醫生給他開了些胃藥便允許他出院。

出院後，龔先生自覺身體狀況不尋常，感到精神不振、面色蒼白，而且出現手腳乏力的情況，使他走路感吃力。兩星期後他再次求醫，接受血管電腦掃描後，醫生隨即給他診斷為主動脈撕裂，且情況十分嚴重。醫生立刻為他安排進行緊急修補動脈及更換心瓣手術，需時9至10小時。幸好手術非常順利，成功把龔先生從生死邊緣救回來。他的康復進度理常，現在生活已一切如常。

本應位於血管內膜的血液，因內膜和中膜之間出現裂縫，流入中膜與外膜之間的假腔之中。（李恩慈攝）

每隔一小時死亡率升1% 及時檢查治療是保命關鍵

「主動脈撕裂」指人體內最大的動脈血管出現撕裂，本應位於血管內膜的血液，因內膜和中膜之間出現裂縫，流入中膜與外膜之間的假腔之中。主要症狀包括胸口劇痛、背痛、頭暈、嘔吐、休克等，而胸口痛可能會在幾小時內慢慢減輕或消除。由於主動脈內有高壓力，撕裂可沿著動脈一直延伸，後果不堪設想。如撕裂延伸至頸動脈或腦部血管，病人有機會中風；如撕裂延伸至心臟，有機會引發心包積血及急性心衰竭，即時危及性命。至於撕裂延伸至腳部，則可能像龔先生一樣出現下肢缺血，以致無力。

不是每位患者也像龔先生般幸運，最終可「大難不死」。港怡醫院心臟導管治療中心總監及心臟科名譽顧問醫生謝德新形容：「醫治主動脈撕裂有如與死神競賽。」一旦病發，病人每隔一小時的死亡率會上升1%；病發後兩日還未接受治療，病人有50%死亡。

如病人一直拖延求醫或不幸被誤診而得不到合適治療，兩星期後的死亡率高達75%。謝醫生續指，有10%的主動脈撕裂病人因得不到及時治療而死亡。

一般的抽血檢查、心電圖檢查及胸腔X光，並不足以檢查病人是否患上主動脈撕裂。至少一至兩成患者在這幾種檢查中沒有出現異樣，容易導政誤診。現時，香港各間醫院均可提供血管電腦掃描，較有效準確檢查病人是否出現主動脈撕裂。謝醫生建議患者即使胸痛消退，或初步找不到病因，均應嘗試安排進一步詳細檢查。

謝醫生形容：「醫治主動脈撕裂有如與死神競賽。」（李恩慈攝）

康復人士須繼續控制血壓

主動脈撕裂不算十分常見，每年每10萬人中約有3人發病，病人多為長者，男性發病機會比女性高。高危人士包括高血壓患者、大動脈較為脆弱的馬凡氏綜合症患者、擁有家族患病史的人士，以及懷孕女性。謝醫生呼籲市民定時檢查血壓、保持健康生活習慣，以維持血管健康，並特別提醒高血壓患者應依時服藥。

他不建議曾經發病的人士進行劇烈運動，例如舉啞鈴等，因這種運動容易對心血管造成壓力。如要進行劇烈運動，謝醫生建議康復人士先做足夠熱身運動。他表示康復人士只要好好控制血壓水平，便可減低復發機會。

謝醫生呼籲市民定時檢查血壓、保持健康生活習慣，以維持血管健康。（李恩慈攝）