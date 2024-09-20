蘋果功效｜減肥強心臟6好處 1食法抗氧化增5倍！紅或青蘋果更好？

「一日一蘋果，醫生遠離我。」常聽聞吃蘋果有益健康，但有益在哪裡？蘋果助減肥，原因是什麼？蘋果中什麼成分有益心臟及腸道健康？蘋果皮要不要削掉？吃紅蘋果還是青蘋果好？美國營養專家解開種種蘋果的疑問。



蘋果功效｜蘋果好處遠超蘋果汁

蘋果含有豐富的槲皮素（Quercetin）和果膠（Pectin），這兩種元素為蘋果提供最大的健康貢獻。據美國哈佛公共衛生學院的資料顯示，5項臨床試驗中都指水果可以改善心血管健康，食用新鮮蘋果或天然風乾的蘋果片均有效用，但蘋果汁蘋果汁則不能發揮功用。一個中型的蘋果大約有95千卡，維他命C的攝取量達每天食用建議之14%。

蘋果６大功效

一個中型的蘋果大約有95千卡，有3方面使蘋果在控制體重方面的成效顯著。（尹嘉蔚攝）

蘋果功效1：減肥

蘋果的高纖維可減緩消化，增強飽腹感。此外，蘋果屬低GI食物，據一項長達24年的研究，對象為133,468名男性和女性，發現吃蘋果後的血糖升幅較低，可能減少飢餓感，體重增加也最少。蘋果水分也高，佔整體85%，富含水分的食物通常會導致卡路里攝入量減少。

蘋果功效2：預防便秘

槲皮素是類黃酮之一，類黃酮亦即抗氧化劑，而果膠是一種可溶性纖維，可以幫助預防便秘。

蘋果功效3：降膽固醇

類黃酮對降低身體中的「壞」膽固醇產生適度的影響。

蘋果功效4：預防慢性疾病

果膠在結腸中與益生菌結合發酵，產生短鏈脂肪酸，在預防慢性疾病（包括某些癌症和腸道疾病）中有正面作用。

蘋果功效5：保護心臟

蘋果皮也是非常有益，其中的植物化學物質，與果膠纖維結合後，有助預防自由基損傷心臟和血管，加強心臟健康。

蘋果功效6：降糖尿病風險

曾有長達9年的流行病學研究，追蹤38,000名女性，發現食用蘋果有助減低患上2型糖尿病的風險。每天吃一個或多個蘋果的人與不吃蘋果的人相比，患2型糖尿病的風險降低了28%。

蘋果保存｜冷藏可延長保鮮期1-2個月

蘋果放置室溫大約可放上1-2周，但肉質隨時間推移可能有所變化，因為蘋果在採收後會產生氣體乙烯，它會活化蘋果中的酵素，使果實繼續成熟。假如想延長蘋果的新鮮度，可將蘋果保存在雪櫃的保鮮盒中，通常可放上1-2個月，低溫能減緩乙烯對蘋果的影響，拖慢蘋果繼續成熟。

蘋果品種｜全球多達7,500種蘋果 常見有6款

+ 1

蘋果功效｜蘋果皮抗氧化物比果肉高5倍

據《每日科學》引述加拿大早於2005年的研究，分析不同的蘋果品種的抗氧化物（多酚、兒茶素、原花青素等）含量，研究圍繞加拿大的8款蘋果品種，包括Red Delicious、Golden Delicious和Empire等，整體結果發現，在蘋果皮中的多酚（Polyphenols）含量高於蘋果肉5倍，兒茶素和原花青素B2在蘋果的抗氧化物中比重最多，而Red Delicious品種的抗氧化物活性高於Empire品種2倍，而美國流行的品種Gala及Granny Smith等則未納入該項研究。

蘋果皮中的多酚含量比蘋果肉多5倍！而華盛頓州立大學的研究指出Granny Smith青蘋果中的纖維和多酚含量更勝紅蘋果。（圖片︰Benamin Wong@Unsplash）

蘋果功效｜青蘋果纖維抗氧化物更勝紅蘋果

於最近期2014年華盛頓州立大學的研究，測試市面多款的蘋果品種，包括Granny Smith、Fuji、Gala、Golden Delicious和Red Delicious等，發現Granny Smith青蘋果中的纖維和多酚含量最高，更有助促進腸內的益生菌生長，預防與肥胖相關的疾病及慢性炎症。

參考資料︰美國哈佛公共衛生學院/Science Daily/Dr.Weil-What Is The Healthiest Apple?/ 華盛頓蘋果協會/美國國家醫學圖書館國立衛生研究院