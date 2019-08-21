【包圍太古站】港鐵工會斥市民圍堵職員洩憤　冀高層主持公道

昨晚(20日)近百名市民到港鐵太古站，要求港鐵交代「811」當晚應對警方於站內清場的手法，期間一度有市民及職員對質，期間又有一名男子被指拍攝在場人士的「大頭相」，被圍堵對質期間不適倒地，最後由救護員將他送院，市民之後繼續在站內與太古站站長及其他港鐵職員理論。 香港鐵路工會聯合會主席林偉強聯同一班同事今日（21日）到港鐵總部說明看法，指對於昨夜在太古站發生市民辱駡港鐵站職員事件表示極為憤怒，認為當值同事連續被「圍攻辱駡」多個小時，十分痛心。

林偉強表示，由反修例引發的社會運動越演越烈，令社會充滿「暴戾情緒」，不合作運動以及圍堵港鐵站事件再三發生，認為員工們忍耐已達極限，強調港鐵職員只負責有關鐵路事宜、交通事宜，市民有任何意見，應該向公司反映或向政府相關部門反映意見，而並非港鐵的前線職員。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強（左二）指對於昨夜在太古站發生市民辱駡港鐵站職員事件表示極為憤怒。（梁煥敏攝）

林續説，今早已跟港鐵高層召開會議，要求港鐵高層須為員工主持公道，譴責市民的欺凌行為。他亦認為政府與港鐵公司應該向公眾澄清，於港鐵範圍未經申請示威是否違反《港鐵附例》。他希望港鐵向公眾澄清，港鐵職員是否有權拒絕執法人員進入港鐵範圍執法，以保障職員的人身安全。林説，公司高層表示已經明白他們的訴求，下周將會再次開會跟他們商討。