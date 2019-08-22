【沙中線】港鐵為屯馬線一期舖位招標：業務發展理想之地

撰文：黃偉倫
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港鐵沙中線工程自去年中被揭出連串醜聞，原定今年中可全面通車的屯馬線，港鐵於今年7月敲定，2020年第一季會先由大圍通車至啟德站，即「屯馬線一期」。
因應屯馬線一期通車，港鐵正就啟德站內的店舖，以及顯徑、鑽石山、啟德站的自助理財中心公開招標租賃，有意投標者須分別於9月5日，以及9月3日前投標。港鐵在招標公告上，形容「港鐵屯馬綫車站 業務發展理想之地」。
港鐵就屯馬線一期車站舖位招標。（資料圖片）
港鐵今年7月確定，屯馬線一期於2020第一季通車，涉及顯徑、鑽石及啟德等車站；至於屯馬線其餘路段，則爭取於2021年底通車。
港鐵就屯馬線一期車站舖位公開招標，公告上形容為「港鐵屯馬綫車站 業務發展理想之地」，其中啟德站會就兩個適合地產代理的店舖招標，兩個舖位面積分別為14.4及14.5平分米(即約155平方呎)，目標交吉日期為2020年第一季。港鐵指，有意投標者須於9月5日下午2時前投標。
另外，顯徑、鑽石山、啟德三個站亦就自助理財中心招標，舖位面積分別為21.7、14.2及14.5平方米，目標交吉日期同為2020年第一季。港鐵指，有意投標者，須於9月3日下午2時前投標。