【沙中線】港鐵為屯馬線一期舖位招標：業務發展理想之地

港鐵沙中線工程自去年中被揭出連串醜聞，原定今年中可全面通車的屯馬線，港鐵於今年7月敲定，2020年第一季會先由大圍通車至啟德站，即「屯馬線一期」。

因應屯馬線一期通車，港鐵正就啟德站內的店舖，以及顯徑、鑽石山、啟德站的自助理財中心公開招標租賃，有意投標者須分別於9月5日，以及9月3日前投標。港鐵在招標公告上，形容「港鐵屯馬綫車站 業務發展理想之地」。